Del Potro elogia el Abierto Mexicano de Tenis Telcel: “Acapulco es un torneo especial”

En el marco del Abierto Mexicano de Tenis Telcel 2026, celebrado en Acapulco, Juan Martín del Potro compartió sus pensamientos sobre el torneo, su carrera y el presente del tenis latinoamericano. El argentino destacó el contraste con su última visita, cuando se coronó campeón, pero también recordó el difícil momento que atravesó la ciudad y el torneo en años anteriores.

“Muy feliz de regresar a un lugar tan especial, un torneo tan lindo en nuestro circuito. Siempre cuando elegíamos torneos, Acapulco estaba ahí como prioridad”, comentó el extenista argentino. “Verlo de esta manera, con tanta fuerza, crecer y mejorar, me da mucha felicidad por todo el pueblo mexicano”, añadió con cierta emoción.

El retorno de Del Potro al Abierto Mexicano de Tenis en 2026 no solo estuvo marcado por su nostalgia, sino también por una mirada esperanzadora hacia el futuro del tenis latinoamericano. “Siempre ahí con mucho apoyo al tenis latinoamericano. Hay muchos argentinos en el top 100, muchos jugadores de mi país haciendo una gran carrera y con mucho potencial de poder mejorar todavía. Mexicanos, chilenos, brasileños… también está Jo Fonseca que tiene mucho futuro, mucho potencial y ojalá que el tenis latinoamericano vuelva y siempre siga estando ahí en las primeras planas”, expresó del Potro, quien ha sido uno de los pilares del tenis en América Latina durante años.

Con su experiencia y perseverancia, el argentino también dejó claro el mensaje clave para los nuevos talentos que surgen en la región: el trabajo duro. “Con dedicación, con mucho trabajo, los sueños se pueden lograr. El tenis no es un deporte fácil, la carrera es muy compleja, muy complicada, pero si uno trabaja duro, siempre el premio llega. Hay que ser muy paciente y muy insistente también en que las cosas a veces no llegan cuando uno quiere y de la manera que uno quiere, pero si uno es perseverante, todo se puede lograr”, afirmó.

El Abierto Mexicano de Tenis Telcel siempre tendrá un lugar especial en el corazón de Del Potro, quien recordó con cariño su victoria en el torneo en ediciones pasadas. “Sí, claro. Ese torneo, todos los partidos que pude jugar y pude ganar, levantar el trofeo, ponerme el sombrero… y un recuerdo fuera de la cancha fue la celebración del campeonato muy buena”, comentó al rememorar uno de los momentos más felices de su carrera.

En su conversación, Del Potro también destacó los logros de los deportistas argentinos en diversas disciplinas, reconociendo que su país ha sabido exportar talento al más alto nivel. “Siempre creo que nuestro país tiene deportistas en cada área reconocidos y tratando de lograr poner nuestra bandera lo más alto. No solo en el fútbol, en el tenis, ahora en la Fórmula 1, en el boxeo, en el básquet, en el hockey femenino, masculino. Somos afortunados de haber tenido y de tener deportistas de alto rendimiento tan buenos”, señaló con orgullo.

Sin embargo, el sueño que nunca pudo alcanzar fue ser el número uno del mundo: “Un sueño que me quedó por cumplir era ser el número uno. Llegué al número tres, estuve cerquita, pero la verdad que conseguir ser el tres, el cuatro o el cinco en la era donde me tocó competir vale muchísimo”, reflexionó. Aunque nunca alcanzó el primer puesto del ranking, del Potro se mostró satisfecho con su lugar en la historia del tenis. “Después, tal vez sí cuando veo a Carlitos (Alcaraz) me hubiera gustado jugar un poco más de tiempo para poder enfrentarlos”, confesó, dejando claro su deseo de haber podido competir más tiempo con los nuevos talentos.

Finalmente, Del Potro no ocultó su deseo de ver a la selección argentina de tenis triunfar en el futuro, a pesar de los fuertes rivales internacionales: “Nosotros obviamente siempre queremos… en el tenis, yo si llegaba a una final de un Grand Slam, prefería evitar al Big Three, obviamente. Creo que Argentina tiene un gran equipo, muchas opciones y es favorito dentro de otros países también a ser campeón, así que ojalá que lo puedan conseguir una vez más”, concluyó, siempre con la esperanza de que su país siga brillando en las primeras planas del tenis mundial.

