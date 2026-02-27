Sorteo Conference League 2026 en vivo: fecha, horario y formato para los octavos de final

La UEFA realiza el sorteo de octavos de la Conference League 2026 y define el camino rumbo a la final

La Conference League definió a los 16 equipos que disputarán los octavos de final, una vez concluido el partido de Playoff eliminatorio del jueves 26 de febrero. Con el cuadro completo, la atención se centra ahora en el sorteo que marcará el camino hacia la final.

La ceremonia no solo determinará los cruces de octavos, sino también el recorrido hasta la final. Los clubes conocerán su posible ruta en cuartos y semifinales, así como el orden de localía en cada serie. Uno de esos equipos son el AEK Atenas de Orbelín Pineda y el AZ Alkmaar de Mateo Chávez.

¿Cuándo y dónde es el sorteo de los octavos de final de la Conference League 2026?

El sorteo se llevará a cabo el viernes 27 de febrero de 2026 a las 7:00 horas, tiempo de la Ciudad de México (14:00 horas local). La ceremonia tendrá lugar en Nyon, Suiza, en la sede oficial de la UEFA, donde cada equipo conocerá su destino para la fase final del torneo.

¿Cuál es el formato para el sorteo de los octavos de final de la Conference League?

Los ocho mejores equipos de la fase liga avanzaron directamente a octavos y serán cabezas de serie. Estos clubes son: Strasbourg, Raków Częstochowa, AEK Atenas, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz 05 y AEK Larnaca. A ellos se suman los ocho ganadores del Playoff: Crystal Palace, Lech Poznań, Samsunspor, Celje, AZ Alkmaar, Fiorentina, Rijeka y Sigma Olomouc.

Los clubes se agrupan según su posición final en la fase liga (1-2, 3-4, 5-6 y 7-8). Cada pareja se sortea en uno de los dos lados del cuadro frente a un rival proveniente del Playoff. El procedimiento asigna primero a los equipos clasificados en los puestos 7 y 8, y concluye con los ubicados en 1 y 2.

Para llevar a cabo el sorteo se utilizan cuatro recipientes identificados conforme a esas posiciones. En cada uno se colocan las esferas con los nombres de los dos clubes que integran cada pareja. El procedimiento no define rivales desde cero, ya que los posibles enfrentamientos quedaron condicionados por el sorteo previo del playoff.

La asignación del cuadro comienza con la pareja clasificada en las posiciones 7 y 8 y continúa en orden ascendente hasta concluir con los equipos 1 y 2. Se extrae primero una esfera del recipiente correspondiente y ese club se coloca en el lado plateado del cuadro. Posteriormente se saca la segunda esfera del mismo grupo y el equipo restante ocupa su lugar en el lado verde.

El mismo mecanismo se repite con las demás parejas hasta completar los cruces de octavos de final. Con esta distribución también queda definido el recorrido potencial hacia cuartos, semifinales y la final, así como el orden de localía en cada eliminatoria.

¿Dónde ver en vivo el sorteo de los octavos de final y quién transmite por TV y online?

El sorteo podrá seguirse en directo a través del sitio oficial de la UEFA. En México, la transmisión estará disponible desde las 7:00 horas tiempo del centro del país y estará disponible por ESPN. Para Centroamérica, el evento será emitido por Claro Sports en su multiplataforma.

¿Qué equipos están clasificados a los octavos de final de la UEFA Conference League?

Los 16 clubes clasificados quedaron definidos tras la ronda de Playoff. Ocho avanzaron de manera directa por su posición en la fase liga y ocho más aseguraron su lugar tras superar eliminatorias a doble partido.

Los ocho mejores de la Conference League son:

Strasbourg Raków Częstochowa AEK Atenas Sparta Praga Rayo Vallecano Shakhtar Donetsk Mainz 05 AEK Larnaca

¿Quiénes avanzan por la vía del Playoff? Resultados completos

Los equipos que obtuvieron su pase a través del Playoff surgieron de imponerse en sus respectivas series a doble encuentro. Estos clubes se integran al cuadro de octavos junto a los ocho mejores de la fase liga.

Crystal Palace (ENG) Lech Poznań (POL) Samsunspor (TUR) Celje (SVN) AZ Alkmaar (NED) Fiorentina (ITA) Rijeka (CRO) Sigma Olomouc (CZE)

¿También quedan definidas las llaves de cuartos de final, semifinales y final?

El sorteo establece el cuadro completo hasta la final. Una vez asignados los equipos en cada lado, se determina su recorrido hasta el último partido del torneo. El equipo ubicado en la última línea de cada emparejamiento disputará el partido de vuelta como local. El ganador del lado plateado del cuadro será considerado local a efectos administrativos en la final, programada para el 27 de mayo de 2026 en Leipzig.

Las fechas restantes de la fase eliminatoria son: octavos de final el 12 y 19 de marzo; cuartos de final el 9 y 16 de abril; semifinales el 30 de abril y 7 de mayo. La UEFA confirmará el calendario definitivo tras el sorteo.

