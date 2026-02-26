Actividad del volcán de lodo en Antioquia remueve recuerdos de las peores erupciones en Colombia

El evento geológico dejó daños materiales en San Juan de Urabá y ya se han activado los protocolos de emergencia.

Las imágenes recientes que se divulgaron en redes sociales de la erupción de un volcán de lodo en Colombia han fascinado a toda la opinión pública. El impresionante destello en suelo antioqueño que dejó este evento ha causado impresión y pánico por la fuerza de la naturaleza en su máxima expresión. Después de lo sucedido, se han activado protocolos de emergencia y es inevitable recordar algunos episodios en los que la gravedad del hecho sí causó pérdidas incalculables.

¿Qué pasó en Antioquia tras la erupción del volcán de lodo y qué protocolos hay?

Luego de que hiciera erupción este volcán en el municipio de San Juan de Urabá, se hizo la evaluación de daños. Por fortuna, no hay personas lesionadas ni fallecidas y las únicas consecuencias han sido materiales. Aunque había tres viviendas cercanas al lugar, estas no sufrieron afectaciones y ya fueron evacuadas.

Dentro de lo reportado, hay una vía que terminó con material expulsado y se está trasladando maquinaria pesada para su rehabilitación. Además, el acueducto suspendió el suministro de agua mientras se hace verificación de la calidad y una posible reparación a la red. Se ha recomendado a la comunidad estar al tanto de los organismos oficiales y seguir las instrucciones de evacuación ante cualquier eventualidad.

¿Cuántos volcanes hay en Colombia y cuáles están en actividad?

Debido a las tres cordilleras que pasan por Colombia, el relieve montañoso cuenta con una gran cantidad de volcanes. Se han identificado 38, pero los que merecen monitoreo constante por su actividad son 22. La entidad encargada de la vigilancia y la información oficial de eventos naturales es el Servicio Geológico Colombiano.

🗣️ Con respecto a la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá, confirmada por la @UNGRD, desde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) aclaramos que los volcanes de lodo son estructuras diferentes a los volcanes magmáticos 🌋, y sus erupciones son muy pequeñas en… — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) February 26, 2026

¿Cuáles fueron las erupciones de volcanes más devastadores en Colombia y cuándo?

Dentro de los eventos listados de erupciones volcánicas con afectaciones graves a la vida humana y daños de consideración a los territorios, se pueden destacar en orden de gravedad los siguientes:

Volcán Nevado del Ruiz en 1985.

Volcán Galeras en 1989 y 1993.

Volcán Puracé en 1949.

