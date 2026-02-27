Del adiós al oro olímpico: historias que impactaron en Milano Cortina 2026

Alysa Liu, Janine Flock y Choi Gaon conquistaron medallas luego de dar ejemplos de resiliencia en los Juegos Olímpicos de Invierno

Milano Cortina 2026 fue el escenario donde varias atletas transformaron el dolor en impulso y las dudas en certezas. Entre retiros prematuros, conmociones cerebrales y caídas que parecían definitivas, sus trayectorias parecían alejarlas del podio. Sin embargo, cada tropiezo terminó por convertirse en el punto de partida de una reconstrucción que encontró su clímax bajo los aros olímpicos.

Alysa Liu, Janine Flock y Choi Gaon no solo conquistaron medallas; reescribieron el sentido de la resiliencia en el deporte olímpico de invierno. Desde abandonar el hielo en plena adolescencia hasta sobreponerse a golpes físicos y derrotas mínimas, cada una enfrentó un momento en el que la continuidad estuvo en duda. En Italia, esas historias encontraron un desenlace común: tocar la gloria olímpica después de haber estado al borde del adiós.

Alysa Liu se roba los corazones en el patinaje artístico

La historia de Alysa Liu es la de un regreso improbable que terminó en oro olímpico y en una revolución personal dentro del patinaje artístico estadounidense. Un año antes de consagrarse campeona olímpica, la joven patinadora ya se encontraba en una situación similar durante el campeonato mundial, persiguiendo un título que se le había escapado a Estados Unidos durante casi toda su vida. Lejos de sentirse presionada por la sequía histórica, respondió con serenidad cuando le mencionaron el dato: “Es un dato curioso”, dijo antes de salir a la pista con un vestido dorado y conquistar el primer lugar. Aquella naturalidad anticipaba algo más grande.

Alysa Liu gana la medalla de oro en la final de patinaje artístico | Reuters

En Milán, la escena se repitió con precisión asombrosa. Con una rutina vibrante y segura, Liu se convirtió en la primera estadounidense en ganar una medalla olímpica individual desde 2006 y la primera en colgarse el oro desde 2002, cuando ella aún no había nacido. Su triunfo la colocó junto a leyendas como Sarah Hughes, Tara Lipinski, Kristi Yamaguchi, Dorothy Hamill y Peggy Fleming. Sin embargo, su camino fue radicalmente distinto: para alcanzar la cima tuvo que retirarse a los 16 años, alejarse completamente del hielo y reinventarse lejos de la presión competitiva.

Durante dos años, Liu vivió una adolescencia que no conocía. Viajó hasta el campamento base del Everest, practicó esquí, tomó cursos universitarios de psicología y hasta obtuvo su licencia de conducir. Borró Instagram para no ver nada relacionado con el deporte que había marcado su infancia y no tocó los patines. Cuando regresó, lo hizo por puro placer, sin intención inicial de competir y decidida a elegir su música, su vestuario y, sobre todo, a sus entrenadores: Massimo Scali y Phillip DiGuglielmo, a quienes considera como “sus otros dos papás”. Esta vez, la prioridad no eran las medallas.

El desenlace fue tan luminoso como inesperado. Tras finalizar tercera en el programa corto, Liu salió a la rutina libre decidida a disfrutar cada elemento: el triple salchow, el loop, la secuencia de pasos y el final explosivo que desató la ovación. Cuando la música se detuvo, sonreía incluso antes de conocer la puntuación. “No necesitaba esto”, declaró ya con la medalla dorada al cuello. “Lo que necesitaba era el escenario”. Y en esa confesión quedó claro que su mayor victoria no fue solo olímpica, sino profundamente personal.

Janine Flock, de sufrir una conmoción cerebral a conquistar el oro

La austríaca Janine Flock coronó una historia de resiliencia al conquistar el oro olímpico en skeleton en la exigente pista de Cortina d’Ampezzo, un tiempo después de haber superado una conmoción cerebral que puso en duda la continuidad de su carrera al más alto nivel. La atleta de 36 años administró con sangre fría la ventaja conseguida tras las tres primeras mangas y selló su victoria en el descenso final, superando a las alemanas Susanne Kreher (+0.30) y Jacqueline Pfeifer (+0.44). A diferencia de 2018, cuando perdió una medalla por apenas dos centésimas pese a liderar antes de la última bajada, esta vez transformó la adversidad física y el recuerdo amargo en impulso definitivo.

El golpe sufrido en enero de 2023 la obligó a frenar su lucha por la Copa del Mundo y encendió las alarmas sobre su estado de salud, pero lejos de rendirse, Flock reordenó su entorno y regresó más fuerte mentalmente. “No lo puedo creer”, declaró emocionada al observar su medalla, consciente de todo lo que había atravesado en los últimos años: lesiones, reorientaciones y dudas. Antes del descenso decisivo recordó la experiencia de Pyeongchang 2018 y escuchó la ovación del público para sus rivales, pero aseguró que convirtió esa presión en energía pura para ejecutar con precisión cada sector clave del trazado.

El rendimiento de Flock fue una demostración de progresión constante. El viernes marcó un récord de pista con 57.22 segundos, registro que luego fue mejorado por Pfeifer (57.18), aunque suficiente para mantener el liderato parcial. En la jornada definitiva comenzó con un tiempo discreto, pero fue escalando posiciones en cada parcial hasta cerrar con el mejor registro del grupo en el momento más determinante. Esa capacidad para recomponerse tras una conmoción cerebral y responder bajo máxima presión evidenció una fortaleza mental que sus propios compañeros destacaron como decisiva.

“Hay muchas piezas que deben encajar y tengo un equipo extraordinario detrás”, subrayó la campeona, resaltando el trabajo colectivo que la sostuvo durante la recuperación. Austria celebró así una medalla histórica en el skeleton femenino —la primera para una mujer del país, después de la plata de Martin Rettl en 2002—, pero sobre todo celebró el regreso triunfal de una atleta que supo levantarse de un golpe físico y emocional para tocar la gloria olímpica.

La increíble hazaña de Choi Gaon

Choi Gaon superó a Chloe Kim y conquistó el oro en una final dramática del snowboard halfpipe femenil en Milano Cortina 2026. La surcoreana de apenas 17 años vivió una montaña rusa de emociones: sufrió una fuerte caída en su primera ejecución, impactando con el ‘coping’ de la rampa, y dejó en suspenso su continuidad en la competencia.

Lejos de rendirse, Choi regresó a la pista con determinación y firmó una tercera ronda memorable que le otorgó 90.25 puntos, suficientes para arrebatarle la cima a la gran favorita. La competencia tenía como rival a vencer a la bicampeona olímpica Chloe Kim, monarca en PyeongChang 2018 y Beijing 2022, quien abrió con una sólida puntuación de 88.00 que finalmente le dio la medalla de plata.

El formato, en el que no se suman las calificaciones de cada intento, mantenía vivas las opciones de la surcoreana pese al accidente inicial. En su última oportunidad apostó por una combinación de alto grado de dificultad —x-b-9-Mu; Cab-7-Ddr; f-9-Me; b-9-St; y f-7-I— ejecutada con precisión y valentía, lo que desató la ovación del público y dejó sin margen de respuesta al resto de competidoras.

Con este triunfo, Choi Gaon reafirma su estatus como una de las grandes promesas del snowboard mundial, luego de haber sido la campeona más joven en la historia de los X Games en 2023 con apenas 14 años.

