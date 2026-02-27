Dallas Cowboys designa a George Pickens con la etiqueta de jugador franquicia

El receptor recibe el Franchise Tag que le ata al equipo de la estrella solitaria para la temporada 2026

George Pickens recibe la etiqueta de jugador franquicia |Cory Knowlton-Imagn Images

Es temporada de movimientos en la NFL y los Dallas Cowboys movieron ficha al atar al receptor George Pickens para la temporada 2026, a quien designaron como jugador franquicia este viernes 27 de febrero.

El equipo de la estrella solitaria hizo oficial el movimiento el miércoles, evitando que Pickens se convirtiera en agente libre sin restricciones. Recibir el Franchise Tag le otorga un contrato de un año y 27.2 millones de dólares, el promedio de los salarios de los cinco receptores mejor pagados de la liga para la próxima campaña.

Con ese movimiento, Dallas se encuentra más de 50 millones de dólares por encima del tope salarial, aunque podrían reestructurar los contratos de varios de sus jugadores mejor pagados (Dak Prescott, CeeDee Lamb, Kenny Clark, Quinnen Williams, Jake Ferguson y otros) y así estar debajo del límite.

Pickens llegó a Dallas en 2025, luego de que los Cowboys mandaron a Pittsburgh una selección de tercera ronda por el receptor y un pick de sexta ronda del Draft del 2027. Con los Cowboys tuvo la mejor temporada de su carrera, con máximas en su carrera de recepciones (93), yardas (1,429) y touchdowns (9), entre los 10 mejores de la liga en todas estas categorías.

Fue elegido al Pro Bowl por primera vez en su carrera y seleccionado para el segundo equipo ideal All Pro. Dallas quería retenerle y usar la etiqueta de jugador franquicia le da tiempo al equipo, ya que podrían negociar hasta el 15 de julio un acuerdo a largo plazo o jugará la campaña 2026 bajo la etiqueta franquicia.

En cuatro temporadas en la NFL (tres en Pittsburgh y una en Dallas), Pickens acumula 267 recepciones para 4,270 yardas y 21 touchdowns. Elegido en la segunda ronda del Draft del 2022, proveniente de la universidad de Georgia, el receptor ha sido relativamente durable, ya que solo perdió tres partidos por lesión, todos en la campaña 2024. En 2023 y 2025 superó las 1,000 yardas.

Los Cowboys esperan que un año más de Pickens junto a Dak Prescott y CeeDee Lamb les permitan tener uno de los mejores ataques aéreos de la liga. Dallas empató a los Rams en el liderato en 2025, con 4,527 yardas por pase.

Los jugadores franquicia de la NFL en 2026

De momento, solo hay dos jugadores que han recibido la etiqueta de jugador franquicia: Pickens y el ala cerrada de los Atlanta Falcons, Kyle Pitts, quien recibe un contrato por un año y 15.045 millones de dólares. Como Pickens, Pitts viene de la mejor temporada de su carrera en la NFL. El elegido en la primera ronda del Draft del 2021 acumuló 88 recepciones para 928 yardas y 5 touchdowns en su quinto año en Atlanta.

En 2025, solo dos jugadores recibieron la etiqueta franquicia: el receptor Tee Higgins de los Bengals y el liniero ofensivo de los Chiefs, Trey Smith.

