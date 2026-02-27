“Más que presión, es motivación”: Karla Nieto ilusiona con el regreso de México al Mundial

La mediocampista del Pachuca destaca el crecimiento bajo Pedro López y llama a ir paso a paso rumbo a Brasil 2027 y Los Angeles 2028

La selección mexicana femenil atraviesa un momento determinante dentro de su proceso competitivo. Bajo la dirección técnica de Pedro López, el equipo ha consolidado una identidad reconocible y lidera el Grupo A de las Clasificatorias Concacaf W tras su último resultado: la histórica goleada 14-0 ante San Vicente y las Granadinas en noviembre pasado. El objetivo inmediato es asegurar el liderato del sector para avanzar al Campeonato W Concacaf 2026, instancia que deberá alcanzar para sellar su boleto al Mundial de Brasil 2027 y clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

En ese contexto, Karla Nieto, mediocampista de Pachuca y referente de experiencia en el grupo, habló en exclusiva para Claro Sports sobre el momento que vive el combinado nacional. A sus 31 años, Nieto asume el rol de veterana dentro de un plantel que combina juventud y recorrido internacional, y reconoce que la ausencia mundialista desde Canadá 2015 y olímpica desde Atenas 2004 ha marcado la mentalidad del vestidor.

De cara a un año clave, la futbolista subrayó el ánimo interno y la convicción colectiva dentro del grupo tricolor: “Muy contenta de estar aquí, de una nueva oportunidad más. Al equipo lo veo también con muchas ganas, disfrutando el proceso, disfrutando de este nuevo año. Se ve que con buena energía, con muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir mejorando y de dar lo mejor cada una para aportar su máximo a este equipo”.

Sobre el crecimiento bajo la dirección de Pedro López, Nieto enfatizó la construcción de una identidad táctica clara y un entorno de confianza para las jugadoras que se integran al proceso. “Hemos crecido muchísimo como equipo y hemos trabajado en cosas muy específicas que él nos pide. Él quiere que logremos tener una una identidad como equipo, que nosotras nos sintamos identificadas. Eso ha sido muy importante y fundamental en este proceso. Cualquier jugadora que viene puede sentirse segura y con confianza para demostrar su su talento”.

En el plano individual, la mediocampista explicó qué ha incorporado a su juego bajo este ciclo, especialmente en la lectura de los tiempos del partido y la gestión emocional dentro del campo: “No correr tanto, pensar un poco más dentro de la cancha, identificar esos momentos del juego en los que darle esa tranquilidad o ese ritmo. Intentamos lo mejor que podemos. Unas veces nos sale, otras veces no nos sale como todo, pero con esa contundencia y adrenalina de saber cuándo pues darle ese ritmito. Tienes que darle esa pausa al juego”.

Tras el 14-0 en el arranque de la eliminatoria, la experiencia del grupo ha sido clave para evitar excesos de confianza y asumir cada encuentro como determinante en la ruta mundialista. “Como equipo sabemos y estamos tomando cada partido con mucha responsabilidad, justo porque de repente caer en ese exceso de confianza te genera cosas negativas. Estamos intentando que contra el rival que juguemos, tomárnoslo con mucha seriedad, pensando en que puede ser ese partido definitivo que nos puede dar la clasificación al Mundial”.

La conexión con la afición y el hambre de volver al Mundial

La conexión con la afición en territorio nacional también ha sido un punto que el cuerpo técnico ha destacado en cada concentración. Para Nieto, jugar en casa representa un impulso competitivo adicional. “La afición mexicana eh suele ser siempre muy cálida y mucha se sigue conectando con con nosotras como jugadoras. Eso es bastante especial también para nosotras. Son los que nos dan esa energía extra cuando ya estás muy cansada o cuando sientes que todo se ve muy complicado”.

Finalmente, sobre el peso emocional de no haber clasificado a los últimos Mundiales, la jugadora fue clara al transformar ese antecedente en combustible competitivo. “Ha sido un proceso bastante complicado… pero también ha sido nuestra motivación… para otras a lo mejor no será su primer Mundial, pero esa sensación de haberte quedado fuera y no haber clasificado a dos también te deja con esa espinita de que pudimos haber hecho más. Entonces puede que sea de repente una presión, pero más que una presión para nosotras es una motivación”.

Con compromisos próximos ante Santa Lucía, Puerto Rico e Islas Vírgenes, México mantiene el liderato del Grupo A y encara el tramo decisivo del proceso clasificatorio con una mezcla de madurez, ambición y prudencia competitiva. Para Karla Nieto, el mensaje es claro: el objetivo está definido, pero el camino se construye partido a partido.

