Rodrigo Huescas revela cómo vivió su lesión y mantiene esperanza de llegar al Mundial 2026

El lateral habla tras rotura de ligamento cruzado: vivió felicidad plena, soñaba con Champions, acepta lesión con fe en Dios y promete volver más fuerte que nunca al Copenhague y selección

Rodrigo Huescas, lateral mexicano del FC Copenhague, rompió el silencio por primera vez desde que sufrió una grave lesión de ligamento cruzado anterior en octubre pasado. En una emotiva entrevista exclusiva con los medios de su club, el jugador reflexionó sobre el duro golpe que cambió su temporada, su fe inquebrantable y su determinación para volver más fuerte. A pesar del revés, su mensaje transmite optimismo, gratitud y una clara convicción de que este capítulo forma parte de un plan mayor.

Un momento de felicidad interrumpida

Antes del fatídico 1 de octubre, Rodrigo vivía uno de los mejores momentos de su carrera. “Me acuerdo que ahí hablé mucho de que tenía esperanzas de ir al mundial y de que me estaba preparando y al siguiente día, crack“, recordó. En lo personal, estaba viviendo una felicidad increíble, con el fútbol dándole alegrías constantes: asistencias, goles y números que hablaban por sí solos. El equipo, además, marchaba unido y competitivo, con pocas lesiones y un gran ambiente. “Yo veía el equipo y éramos un equipo muy competitivo“, enfatizó.

El lateral soñaba con las grandes noches de Champions League. “Teníamos enfrente al Barcelona, al Napoli, Villarreal, el Borussia Dortmund. Yo anhelaba y soñaba tanto en verdad poder estar con mis compañeros y poder disfrutarlo”, confesó. Vivió con ilusión el debut en la competición, sintiéndose como el niño chiquito que tenía ese sueño de jugar. “Desde que sales, ves todos los loguitos de la Champions, desde que ves tu mismo logo en la playera. Yo lo estaba viviendo de una manera increíble, viviendo el sueño“, describió con nostalgia. Sin embargo, el segundo partido se convirtió en un infierno: la derrota y la lesión marcaron un antes y un después.

El mexicano relata los duros momentos tras romperese los ligamentos | FC Copenhague

El instante que cambió todo

El momento de la lesión quedó grabado en su memoria. “En el momento que yo siento la lesión, que siento como la rodilla truena, obviamente te das cuenta de que no viene bien”, relató. Intentó negar lo evidente, dio unos pasos, pero la rodilla se sentía floja. “Cuando me tiré al piso, fíjate que yo nunca había tenido una lesión tan grave y me viene a pasar justo a 8 meses del Mundial“, lamentó, consciente del timing tan cruel. Ese detalle amplificó el impacto emocional.

Aunque se cuestionó la jugada, si pudo haber pasado antes, tocado de primera o recortado, Rodrigo prefiere creer en el plan de Dios. “Yo soy más de creer en el plan de Dios y que sé que por algo pasó y por algo las cosas se dieron así”, afirmó con firmeza. Rezó para que no fuera grave, pero aceptó el diagnóstico con resignación. “Fui asimilando que si Dios lo hacía, lo hacía con un propósito y hoy hasta la fecha y siempre seguiré firme con eso”.

Mentalidad preparada para recibir el peor diagnóstico

El golpe fue duro, pero no inesperado. “Fue muy duro, pero yo ya me había mentalizado que era lo peor. Yo ya estaba mentalizado“, explicó. Dos días después de la resonancia, rodeado de su abuelo, mamá, novia y primo, recibió la confirmación sin sorpresa ni llanto descontrolado. “Ya no me agarró como en shock, ya no me agarró la lloradera, entonces para mí ya fue como que recibir una noticia que fue un golpe que esperaba“.

La familia y amigos cercanos han sido su mayor soporte. “Es muy importante no aislarte de ellos porque al final si te empiezas a donde más tu cabeza te engaña”, señaló. Su novia, mamá, primo y amigos lo han acompañado en todo momento. Para no desesperarse, se llena de objetivos a corto plazo: metas semanales que evitan pensar en meses. Ver al equipo y a la selección jugar le duele, no por envidia, sino por extrañar hacer lo que ama. “Ahí es donde a mí un poco mentalmente me pega, pero bueno, yo sé que voy a estar bien en algún momento”.

Ilusión intacta

A pesar de todo, la motivación no se ha apagado. “Es una motivación muy grande porque tengo un sueño muy grande por el cual llegar“, aseguró. Cuida su alimentación, descanso y rehabilitación con disciplina. Tiene fe en que volverá a la selección y al Copenhague. A la afición, solo palabras de agradecimiento: “Agradecerles por ese apoyo. Creo que no tengo más palabras, solo agradecerles y pues decirles que voy a regresar más fuerte que antes. Eso de eso estoy muy seguro. Voy a regresar más fuerte que antes”.

