Erick Sánchez desafiante: “Nos demeritan por ser mexicanos pero tenemos los huevos para sobresalir”

Erick ‘Chiquito’ Sánchez, mediocampista del Club América, se presentó ante los medios de comunicación previo al partido contra Tigres en la jornada 8 de la Liga MX. En su intervención, el jugador abordó varios temas, entre ellos su situación con la selección mexicana, su perspectiva sobre el desgaste físico por los viajes con el equipo nacional y su opinión sobre los mexicanos que juegan en Europa.

El futbolista dejó claro su compromiso con el club y su deseo de seguir trabajando para cumplir su sueño de formar parte de la selección nacional, aunque también enfatizó la competencia interna que debe haber para llegar a la lista final de convocados para el Mundial 2026.

Con respecto a su presencia en la selección mexicana, Sánchez mostró tranquilidad y consciencia sobre la importancia de seguir mejorando para ganarse un lugar en la convocatoria: “Estoy tranquilo y consciente de que debo seguir trabajando y hacer cosas de la mejor manera, el profe tomará sus decisiones, si quiero estar ahí es trabajar, saber lo que debo mejorar para meterme a esa lista, uno debe hacer la competencia interna fuerte y al final tendrá la decisión de quién va”, señaló el mediocampista. Además, se refirió al desgaste físico generado por los viajes internacionales, manifestando que, aunque los traslados siempre son complicados, los equipos saben cómo manejar la situación para no afectar el rendimiento de los jugadores.

Chiquito Sánchez también opinó sobre la situación de los jugadores mexicanos en Europa, haciendo referencia a las percepciones que existen sobre el nivel de los futbolistas de su país: “Estoy seguro que cualquiera de los mexicanos que estamos en selección, no fuera aquí y fuera vendido a Europa por la cantidad que sea, no sé si los equipos de Europa no se animen tanto a venir a buscar acá, pero en lo personal el que seamos mexicanos nos hace, la gente en Europa piensa que no lo valemos y están muy equivocados, si se dan cuenta hay calidad impresionante en los equipos y todos los mexicanos que estamos podríamos jugar en cualquier lugar, nos demeritan un poco, pero siendo conscientes de que somos mexicanos y tenemos los huevos para sobresalir y partirnos la madre donde sea y cuando tengamos una oportunidad la vamos a aprovechar”.

En cuanto a la preparación para el duelo contra Tigres, Sánchez destacó la calidad del rival y la importancia de este enfrentamiento: “Sabemos la calidad de jugadores que tiene Tigres, siempre lo digo, somos América, mis compañeros tienen calidad impresionante y estos partidos todos los queremos jugar, estamos conscientes de todo lo que conlleva el partido y tratamos de mejorar”, mencionó el mediocampista, quien también elogió la capacidad de concentración del equipo en estos partidos tan importantes. El futbolista subrayó la importancia de estar bien preparados para el enfrentamiento y mostró confianza en el plantel para conseguir la victoria.

Respecto a los refuerzos y la competencia interna en el Club América, Sánchez fue enfático en que la llegada de nuevos jugadores debe ser un estímulo para el equipo: “Reconocer al grupo, hacer los que lleguen se sientan adaptados, en casa, que tienen nuestro respaldo, eso hace que los que van llegando podamos hacer buena competencia interna”, comentó. Añadió que las lesiones no han afectado al grupo, ya que los jugadores disponibles tienen la capacidad para rendir al máximo, tal como lo ha demostrado el trabajo diario en el club.

El mediocampista también se refirió al desafío de mantener la concentración en las dos competiciones en las que el América está involucrado: la Liga MX y la Concachampions: “El equipo sí está consciente de que tenemos equipo para competir en Liga y Concachampions, acá al compañero que le toque lo hará de la mejor manera”, dijo. Sánchez se mostró confiado en que el equipo tiene lo necesario para pelear por los títulos, destacando el buen ambiente dentro del plantel y el trabajo realizado bajo la dirección técnica.

A nivel personal, el mexicano habló sobre su objetivo de anotar goles y su tranquilidad con respecto a esa meta: “Ojalá (anote), veremos qué pasa”, expresó, mostrando su enfoque en el trabajo colectivo y en cómo el equipo se prepara para enfrentar a un rival de la talla de Tigres.

Finalmente, Sánchez no dejó de recalcar que, a pesar de las dificultades y la presión de los partidos importantes, el equipo tiene todo lo necesario para seguir adelante: “Confiamos en lo que hacemos y en lo que el profe nos pide, y estoy seguro de que si seguimos trabajando de la misma manera, podremos conseguir nuestros objetivos”, concluyó el mediocampista, quien se muestra comprometido con el éxito tanto en el club como en la selección nacional.

