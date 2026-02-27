Guatemala vs Granada en vivo: horario y dónde mirar el partido del Premundial Concacaf W

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Guatemala Granada, Premundial Concacaf W, en vivo y en directo | Claro Sports

La eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo Femenina 2027 continúa y la Selección Mayor Guatemala Femenil regresa a la competencia con un duelo clave ante Granada por el Campeonato Femenino de Concacaf. La Azul y Blanco afronta esta nueva Fecha FIFA con el objetivo claro de sumar puntos fundamentales que la mantengan en la pelea por el liderato del Grupo C y la clasificación a la siguiente fase del proceso mundialista.

Guatemala llega con confianza tras su debut exitoso el 1 de diciembre de 2025, cuando venció 4-1 a Bermudas, resultado que le permitió colocarse como líder con 3 puntos y una diferencia de goles de +3. Sin embargo, el panorama es exigente: Costa Rica y Bermudas también suman 3 unidades, mientras que Granada e Islas Caimán aún no han puntuado. Solo el primer lugar del grupo avanzará, por lo que cada jornada se convierte en una auténtica final.

El equipo dirigido por Karla Maya disputará dos encuentros en esta ventana internacional: primero ante Granada y posteriormente frente a Islas Caimán. Con plantel completo y la presencia de sus legionarias, la Bicolor buscará aprovechar su localía para mantener el paso firme en el camino hacia la siguiente ronda del Premundial Concacaf W.

¿Cuándo y dónde juega Guatemala Femenil vs Granada en el Premundial Femenil de Concacaf?

El partido se disputará el sábado 28 de febrero de 2026 a las 19:00 horas en el Estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala. El encuentro corresponde a la jornada 4 del Grupo C del Campeonato Femenino de Concacaf 2026, torneo clasificatorio rumbo al Mundial 2027. Los precios confirmados para asistir al estadio son Q75 para Preferencia y Q100 para Tribuna.

¿Quién transmite el Premundial Concacaf W en vivo y dónde mirar por TV y online?

El encuentro podrá verse en vivo a través de ESPN 5 en los distintos sistemas de cable satelital disponibles en el país. Además, estará disponible en streaming mediante la aplicación de Disney+, la cual requiere suscripción activa.

¿Quiénes son las convocadas de Guatemala para el partido ante Granada?

La selección dirigida por Karla Maya afronta esta doble jornada con plantel completo, incluyendo a sus futbolistas legionarias. Entre las jugadoras destacadas se encuentran Andrea Álvarez, del Sevilla Femenino de España; Aisha Solórzano, Ana Lucía Martínez, Acacia Edwars y Samantha López, quienes militan en la Liga MX Femenil; así como María Monterroso y otras futbolistas que buscan consolidar el buen inicio del combinado nacional. Estas son las convocadas para el compromiso ante Granada:

Grecia Pamela Santizo Méndez

Meylin Yoselin Sáenz López

Mincy Lily Grajeda Morán

Marlin Yulissa Ibarra Alvarado

Tonny Sarai Dávila Villatoro

Andrea Deyaneira Chajón Pixtún

Marcela Johana Barrera García

Alison Karla Abigail García Monzón

Hortencia Mileyidi Solís Marroquín

Yosselin Karina Cinto González

Rosa Inés de la Cruz Gómez

Silvia Lorena Gaspar Carrillo

Milvia Mahireny Santos Osorio

Roselyn Gabriela González Vásquez

Wendy Omara Pineda Valdés

Jazmín Rocío Jiménez Sánchez

Dulce María Ochoa Montepeque

Allison Sofía Chávez

Adriana Nineth Ramírez Monzón

Marlen Andrea Véliz Florián

Idania Betzaida Pérez Herrera

Keila Marina Pérez

¿Qué necesita la Selección Mayor Guatemala Femenil para clasificar a su primer Mundial?

El formato del proceso es exigente y no deja margen de error. En esta fase clasificatoria solo el primer lugar del grupo avanza al Campeonato Concacaf W, donde se definirán los cupos mundialistas. Por ello, Guatemala necesita terminar como líder del Grupo C, sumando la mayor cantidad de puntos posible y cuidando la diferencia de goles, un factor que puede ser determinante en una tabla tan apretada.

Posteriormente, en el Campeonato Concacaf W, estarán en juego cuatro boletos directos al Mundial de Brasil 2027 para la región, además de dos plazas para la repesca intercontinental. Es decir, el camino aún es largo, pero cada resultado en esta fase puede marcar la diferencia entre seguir soñando con la primera clasificación mundialista o quedarse fuera del proceso.

¿Cuántos boletos entrega el Premundial Concacaf W para el Mundial?

El proceso clasificatorio de Concacaf rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 otorgará cuatro boletos directos para la región. Las selecciones que logren avanzar desde las Clasificatorias Concacaf W y posteriormente destaquen en el Campeonato Concacaf W competirán por esas plazas que aseguran el pase directo al Mundial. Además, habrá dos cupos adicionales para la repesca intercontinental, lo que amplía las posibilidades para la región. Esto convierte al Campeonato Concacaf W en una instancia decisiva, ya que no solo definirá a las cuatro selecciones clasificadas directamente, sino también a aquellas que aún podrán pelear su lugar en la Copa del Mundo a través del repechaje.

