Cadillac nombra su primer monoplaza en la Fórmula 1 en honor a Mario Andretti

Cadillac Formula 1 Team dio un paso histórico al anunciar el nombre de su primer monoplaza de Fórmula 1, que será pilotado por el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez junto a Valtteri Bottas: el MAC-26. Este nombre rinde un emotivo homenaje al legendario Mario Andretti, campeón del mundo de F1 en 1978 y figura icónica del automovilismo estadounidense. El acrónimo MAC significa Mario Andretti Cadillac, mientras que el 26 alude directamente al año donde el equipo debutará en la máxima categoría del automovilismo. Con Checo Pérez al volante desde la primera carrera, el proyecto busca combinar el legado de Andretti con la experiencia y carisma del piloto tapatío para conquistar desde el arranque.

La presentación oficial del nombre tuvo lugar este jueves, días antes del arranque de la temporada con el Gran Premio de Australia el 8 de marzo. Dan Towriss, CEO del equipo, explicó que la denominación MAC-26 encapsula el espíritu competitivo que Mario Andretti trajo a la Fórmula 1 y la firme convicción de que un equipo estadounidense debe estar presente en la élite. “Este nombre honra el legado de Mario y refuerza nuestra creencia de que Cadillac pertenece a este escenario global”, señaló Towriss, subrayando el orgullo de conectar una historia gloriosa con una ambición renovada.

Mario Andretti, miembro del consejo de administración en un rol no ejecutivo y embajador del equipo, recibió el tributo con profunda emoción. El piloto italoestadounidense, ganador también de las 500 Millas de Indianápolis y poseedor de una de las carreras más completas de la historia, lo calificó como el mayor honor de su vida. “El automovilismo ha sido mi pasión eterna. Que el Cadillac Formula 1 Team elija recordar esos años con este nombre es el cumplido más grande que podía recibir”, expresó Andretti, agradeciendo la oportunidad de seguir vinculado a la Fórmula 1 a través de este proyecto.

El camino hacia el debut estuvo lleno de obstáculos. El proyecto, impulsado inicialmente por Michael Andretti, enfrentó rechazos de los equipos existentes y de la propia Fórmula 1 por cuestiones económicas y de reparto de ingresos. Tras intensas negociaciones, cambios de estructura y el respaldo definitivo de General Motors bajo la marca Cadillac, el equipo logró ser aceptado como la undécima escudería para 2026, rompiendo una década sin nuevas incorporaciones a la parrilla.

La dupla de pilotos genera gran expectativa, especialmente en México y América Latina. Checo Pérez, con su trayectoria de victorias, podios y consistencia en condiciones adversas, se convierte en el rostro latino del equipo estadounidense. Su experiencia en circuitos exigentes y su capacidad para maximizar resultados será fundamental en una temporada de estreno donde cada punto cuenta. Junto a Valtteri Bottas, aportan veteranía y estabilidad a un proyecto que arranca con motor Ferrari y altas aspiraciones.

El MAC-26 completó pruebas de pretemporada con ambos pilotos, acumulando datos clave para el desarrollo. Graeme Lowdon, director del equipo, destacó la influencia de Andretti en la filosofía del proyecto: “Mario no solo es una leyenda; su mentalidad ganadora está impregnada en cada decisión que tomamos”. El monoplaza representa la ambición de Cadillac de competir al máximo nivel desde el primer día, sin conformarse con ser un participante más.

Este lanzamiento consolida la presencia estadounidense en la Fórmula 1, sumándose a Haas como segundo equipo de ese país en la parrilla actual. La estrategia de Cadillac combina rendimiento deportivo con una potente campaña de visibilidad global, incluyendo presentaciones masivas como la del Super Bowl. El homenaje a Mario Andretti sirve como recordatorio de que el éxito en este deporte exige perseverancia, innovación y un profundo respeto por quienes abrieron camino.

