Estos son los cierres viales en Cundinamarca por el Gran Fondo Giro d’Italia Ride Like a Pro 2026

Cundinamarca ultima detalles para albergar el Gran Fondo Giro d’Italia Ride Like a Pro 2026, la competición ciclística para aficionados busca acaparar toda la atención del país. Sin embargo habrá cierres viales para la disputa que todo se lleve en el marco del orden y la seguridad. Todos los detalles en Claro Sports.

¿Cuándo es el Gran Fondo Giro d’Italia Ride Like a Pro 2026? Puntos de salida y llegada

Este domingo 1 de marzo habrá fiesta del deporte de las bielas en Colombia, más exactamente en el departamento de Cundinamarca, ya que se llevará a cabo el Gran Fondo Giro d’Italia Ride Like a Pro 2026, una competición que espera reunir a miles de deportistas y seguidores de esta disciplina, uno de los que más se practica en el país.

¿Cuál es la ruta del Giro d’Italia Ride Like a Pro 2026 y por cuántos municipios pasa?

Medio fondo: 84 kilómetros.

El punto de partida será desde la Represa del Tominé, pasando por Sesquilé, Machetá, Tibirita, Chocontá y Represa del Tominé.

Gran fondo: 132 kilómetros.

Represa del Tominé, Alto del Sisga, Machetá, Guateque, Tibirita, Machetá, Sesquilé y Represa del Tominé.

Municipios: Sopó, Guatavita, Guasca, La Calera, Tocancipá, Gachancipá, Villapinzón, Sesquilé, Machetá, Tibirita, Chocontá y Manta.

Cierres viales por el Gran Fondo Giro d’Italia Ride Like a Pro 2026 y alternativas viales

Para la garantía de la seguridad de todos los aficionados, pero especialmente de los participantes de la competencia, la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca confirmó los cierres viales para este domingo 1 de marzo. Dichas restricciones comenzarán desde las 06:30 a.m. hasta las 03:30 de la tarde.

Además la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional acompañará todo el trayecto para orientar a los ciclistas aficionados que se inscribieron para disfrutar de todo el recorrido sin anomalías.

Cierre del tramo que comprende Embalse de Tominé, Sesquilé, Sisga, Machetá y Tibirita. Se recomienda programar con tiempo sus viajes y validar información solamente en redes y autoridades oficiales.

¿Quién transmite en vivo el Gran Fondo Giro d’Italia Ride Like a Pro y dónde mirar?

La competición aficionada denominada como el Gran Fondo Giro d’Italia Ride Like, se podrá ver a través del Canal RCN.

