Luis Javier Suárez, en el radar de la Premier League

Luis Javier Suárez sigue acaparando miradas en el fútbol europeo. El goleador del Sporting de Lisboa no tiene techo, pues ha llegado a las 20 anotaciones en su Liga y palpita el choque de Champions League contra el Bodo Glimt, con la intención de llegar lo más lejos posible en el plano europeo. En Portugal se convirtió en una de las principales cartas de gol.

El samario está en boca de todos. Sus grandes registros lo han catapultado entre los arietes más temidos de la actual temporada. Incluso parece que desde la Premier League, grandes chequeras de la élite preguntan condiciones por él.

De acuerdo con el periodista Ekrem Konur, del portal Sports Boom en el Reino Unido, el Liverpool y Newcastle ya se fijaron en Suárez. Dos de los equipos con potencial económico, indudablemente, lo tienen en la mira a pesar de su extenso contrato hasta 2030.

Su valor de mercado, de acuerdo al reporte, está tasado en 60 millones de euros, una cifra asequible para ambos clubes por el futbolista de 28 años. Hay disponibilidad del jugador por escuchar propuestas y nuevos aires con objetivos más ambiciosos en el plano continental.

“Su posible salida ha llevado al Sporting a buscar delanteros alternativos, mientras que la afición reconoce los beneficios económicos de una posible venta. (…) La explosión del delantero ha movilizado a los equipos de la Premier League que planean una renovación en la delantera; sin embargo, el interés ha pasado de ser un mero seguimiento a ser evaluado como una opción prioritaria concreta”, se escribió en el artículo.

El Liverpool puso a Suárez en su carpeta en aras de hallar un fondo de armario en la nómina para el mercado de verano. Han invertido millonadas en reforzar la ofensiva, en especial con la llegada de Alexander Isak, quien no ha colmado las expectativas. Entretanto, la directiva del Newcastle busca un goleador de peso para el equipo titular.

“Según informes, el delantero busca un salario entre 7 y 9 millones de euros y la garantía de un proyecto que compita en la Champions League actualmente. Esto podría desatar una rivalidad entre el ascenso deportivo del Newcastle y el prestigio institucional del Liverpool”, concluyó el medio.

De momento, la escuadra lusitana piensa en rematar del mejor modo la temporada. Sigue vivo en la Champions y la Primeira Liga, los dos torneos que tiene el cuadro capitalino en la lupa. Por supuesto, la presencia de Suárez y sus goles serán indispensables en aras de asaltar logros cruciales y que el ‘9’ ponga su nombre en la historia del club.

