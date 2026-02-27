Alegna González apunta al podio en Santo Domingo como parte de su ruta a Los Angeles 2028

La subcampeona mundial de marcha prioriza los JCC como meta central del año y enfoca su preparación en evitar lesiones y competir al máximo nivel

Alegana González revela su calendario competitivo 2026 | Reuters

La subcampeona mundial de marcha, Alegna González, encara el 2026 como un año clave en su proyección internacional, con los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo como uno de sus principales objetivos competitivos. Después de cerrar 2025 como uno de los mejores ciclos de su carrera, la atleta chihuahuense comienza un nuevo proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, donde por primera vez completará todo el ciclo olímpico de manera estructurada y con una planificación integral.

Bajo la dirección técnica de Ignacio Zamudio, González realiza una etapa de preparación intensa enfocada en el fortalecimiento físico, consciente de que el arranque del año pasado estuvo condicionado por un desgarre abdominal que retrasó su temporada. La experiencia de esa lesión marcó un punto de inflexión en su planificación actual, priorizando la prevención y la consistencia como ejes centrales de su entrenamiento.

“Va bien, este, me estoy enfocando a fortalecer bastante para no estar lesionada para ninguna de mis competencias, llegar en una muy buena forma competitiva. Creo que el año pasado me deja una muy buena referencia, y quiero seguirme preparando igual, incluso un poco mejor”, señaló la marchista en exclusiva para Claro Sports.

Como parte de esa estrategia, Alegna decidió no participar en el Tour Continental de Marcha en la Ciudad de México, evento selectivo rumbo al Mundial por Equipos en Brasilia programado para el 12 de abril, ya que tenía su clasificación asegurada. La determinación responde a una gestión cuidadosa de cargas de trabajo y competencias, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a los compromisos internacionales que marcarán su calendario.

El Campeonato Mundial de Marcha en Brasilia aparece como el probable punto de partida de su temporada. Sin embargo, su agenda ya contempla competencias confirmadas en escenarios de alto nivel, incluyendo los Relevos de Penn en Pensilvania, la prueba de Podebrady en República Checa, así como eventos en La Coruña y Madrid, antes de encarar los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“El evento que tenemos planificado para iniciar la temporada, muy probablemente, será el campeonato mundial de marcha en Brasilia, pero las competencias que sí ya están bien definidas son, los Relevos de Penn (Pensilvania), la competencia de Podebrady (R. Checa), La Coruña, Madrid y los JJC centroamericanos. Esas serán mis competencias de este año 2026”, detalló González sobre su calendario competitivo.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, representan una meta prioritaria para la mexicana, quien nunca ha competido en esta justa regional. En la nueva prueba de medio maratón, su ambición es clara: “Mi principal objetivo es conseguir una medalla en los centroamericanos, es lo que vamos a estar buscando”, afirmó. La cita caribeña no solo marcará su debut en el certamen, sino también un paso estratégico en su camino hacia Los Angeles 2028.

