Resultado MiLoto hoy, 24 de febrero de 2026: estos son los números ganadores

Ningún colombiano le ha atinado al más reciente sorteo, por ende, el nuevo acumulado alcanza los 300 millones de pesos.

¿Cómo jugó anoche MiLoto en Colombia? | X @BancoRepublica

Parece fácil, pero atinarle al MiLoto le saca más de una cana a los grandes apostadores del país. Y este martes por la noche un nuevo sorteo se ha llevado a cabo y nuevamente el premio ‘gordo’ ha quedado sin dueño, razón más que suficiente para que el acumulado crezca y le ha haga un ‘guiño’ a más de uno. Si aún desconoce las balotas que hicieron de las suyas este 24 de febrero, en Claro Sports se las traemos al detalle.

Resultado de MiLoto este martes, 24 de febrero de 2026

Números ganadores: 11 – 17 – 19 – 26 – 36.

11 – 17 – 19 – 26 – 36. Premio acumulado: 300 millones (COP).

🍀✨ Estos son los #Resultados del sorteo N.º 491 de #MiLoto del martes 24 de febrero de 2026. 🍀✨



🎉 Tu podrías ser el siguiente ganador 📱 Juégalo fácil y rápido aquí 👉 https://t.co/R1fCwXyJV5#MiLoto #Resultados #Ganadores pic.twitter.com/pbyJm7RQD3 — Baloto (@Baloto_Colombia) February 25, 2026

¿Cómo jugar MiLoto?

Existen únicamente dos maneras de jugar el MiLoto. En la primera, el apostador será el encargado de elegir cinco balotas de manera manual, del 1 al 39, sin repetir números. Mientras que la segunda es vía automática, donde el propio sistema arroja el cartón. Se pagan distintos montos, dependiendo la cantidad de aciertos y los acumulados vigentes de cada uno de los respectivos días.

¿Cómo cobrar los premios?

En caso que gane con más de dos cifras atinadas, usted podrá aproximarse a cualquier punto de venta autorizado de MiLoto. De igual modo, esta cifra no puede superar el tope que corresponde a 9 millones (COP). De ser mayor, es necesario ir a una oficina fiduciaria. En caso de obtener los cinco aciertos, el proceso para el premio mayor es diferente. Con la respectiva documentación, debe ir a la oficina principal en Bogotá. Un personal especializado le indicará el procedimiento para llevarse la suma.

¿Cuándo juega MiLoto?

MiLoto juega todos los lunes, martes, jueves y viernes. Dichos sorteos son televisados por el ‘Canal 1’, a partir de las 11:00 de la noche.

Te puede interesar