¿Cómo forman? Las figuras que se pierden el clásico entre Comunicaciones y Municipal

Por la jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, se juega una nueva edición del gran clásico del fútbol grande del país entre Comunicaciones y Municipal, en el estadio Cementos Progreso. Es verdad que al tratarse de un partido clásico el cómo llega cada uno suele tener poca injerencia en el rendimiento teniendo en cuenta de que ambos de potencian y juega ese partido aparte, nos animamos a pronosticar quién se llevará los tres puntos.

Los tres futbolistas que se perderían el clásico contra Municipal serían el mediocampista Stheven Robles, uno de los capitanes y emblemas del equipo, Marco Domínguez, equilibrio y jerarquía en la mitad del campo también, y el ofensivo Erick González. De esa manera, el once de Figueroa sufriría variantes con relación al que jugó de visitante frente a Aurora.

Si bien González y Domínguez no fueron desde el arranque ante los ‘atigrados’, la lesión de Robles daba lugar a Marco para que se ocupase del mediocampo pero al no ser opción, la cosa se complicó y por ende el entrenador tiene por delante una dura decisión de ver a quién y cómo parará el mediocampo de su equipo.

Por su parte, los ‘rojos’ de Municipal vienen de obtener una victoria muy importante en casa frente al último bicampeón y verdugo suyo en las finales del año pasado, Antigua. Gracias a ello, saltaron a la cima de la tabla quedando líderes con 15 unidades. Además, no tienen jugadores suspendidos y tampoco lesionados de gravedad por lo que el entrenador tiene todos a disposición.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Comunicaciones vs Municipal de la jornada 9 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Comunicaciones y Municipal está programado para el miércoles 25 de febrero a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Cementos Progreso. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Comunicaciones vs Municipal hoy

Ni Comunicaciones ni Municipal cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la novena fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Marco Antonio Figueroa y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

: Fredy Pérez; Stheven Robles, José Pinto, Ernesto Monreal, Erick González; Andy Contreras, Karel Espino, José Grajeda; Dairon Reyes, Omar Duarte y Janpol Morales. : Marco Antonio Figueroa. Municipal: Kenderson Navarro; José Morales, Aubrey David, José Mena, Darwin Torres; Carlos Aguilar, Jonathan Franco, John Méndez; Cristian Hernández; Erik López y José Martínez. DT: Mario Acevedo.

