Resultados de las loterías Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 24 de febrero de 2026

Publicado por Redacción Claro Sports

No se pierda ningún detalle de lo que fueron las loterías y chances de este martes 24 de febrero.

Lotería Cruz Roja Colombia
En Claro Sports Colombia sabemos la importancia para una gran parte de la población acerca de los chances y las loterías. Por tal motivo les traemos todos los números ganadores de este martes 24 de febrero del 2026.

MiLoto

MiLoto 11 17 19 26 36

Lotería de la Cruz Roja

Cruz Roja 2581 – Serie 152

Lotería del Huila

Huila 2185 – Serie 067

Dorado
Mañana 0148 – La 5ta 2 – Tarde 0719 – La 5ta 6

Culona
Día 3145 – Noche 6094

Astro Sol
0637 – Signo Virgo

Astro Luna
1575 – Signo Aries

Pijao de Oro
4728- La 5ta 4

Paisita
Día 2275 – La 5ta 1 – Noche 3891

Chontico
Día 0133 – La 5ta 2 – Noche 9842 – La 5ta 3

Cafeterito
Tarde 1257 – La 5ta 5 – Noche 3137 – La 5ta 1

Sinuano
Día 1591 – La 5ta 0 – Noche 6328 – La 5ta 4

Cash Three
Día 321 – Noche 762

Play Four
Día 0209 – Noche 4019

Samán
Día 1484

Caribeña
Día 8221 – La 5ta 6 – Noche 5771 – La 5ta 5

Motilón
Tarde 6553 – La 5ta 4 – Noche 6618 – La 5ta 6

Fantástica
Día 2033 – La 5ta 5 – Noche 9602 – La 5ta 2

Antioqueñita
Día 1945 – La 5ta 2 – Tarde 9176 – La 5ta 8

Win 4
4854

Evening
0138

