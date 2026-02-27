La racha goleadora de Leonardo Castro con Millonarios toma vuelo

El delantero está teniendo un momento brillante con sus estadísticas y está cerca de alcanzar ciertos registros históricos con el Embajador.

Leonardo Castro, en un partido de Millonarios. – Vizzor Image.

La goleada que Millonarios le propinó a Deportivo Pereira en la novena jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I tuvo varias figuras. El equipo entero del Embajador tuvo un comportamiento óptimo como para demostrar superioridad y empezar a ilusionar con las metas del semestre. Entre los destacados, Leonardo Castro volvió a lucir espectacular, así haya sido con un solo gol de los cinco en la noche del jueves.

Datos entregados por una cuenta especializada en estadísticas de fútbol denominada MauroStats demuestran que el futbolista caucano está pasando por un momento brillante y que su rendimiento de cara a las redes está consolidándose como para entrar a los libros dorados de la historia del Embajador. El atacante alcanzó varios registros y tiene otros en la mira.

Castro ya cuenta 57 goles en 126 partidos con la camiseta albiazul, lo cual se traduce en 0,45 anotaciones por juego disputado. Por ahora, el delantero está apuntando a mejorar ese promedio en el semestre en curso, pues ha celebrado cuatro tantos en siete partidos jugados durante la actual campaña.

El notable presente va con impulso, pues es el tercer encuentro consecutivo en el que anota, habiendo vulnerado las resistencias de Llaneros, Internacional de Bogotá y el mencionado cuadro Matecaña. No conseguía una racha así desde noviembre de 2024, recordando que el 2025 fue complicado para él por la fractura de peroné que lo sacó tantos meses de las canchas.

La distribución de goles para Leonardo Castro está en 42 por liga colombiana, siete en Copa Colombia, cuatro durante Copa Libertadores, tres en Sudamericana y uno registrado por la Superliga de Colombia. Desde que llegó al club bogotano como un depredador del área, sus presas predilectas han sido Santa Fe y América de Cali, ambos habiendo sufrido seis anotaciones de su autoría.

Su arribo en 2023 ha sido una prensa de garantía para Millonarios y ya se ubica como el decimoséptimo máximo anotador en la historia del club y está cerca de avanzar otra posición, la cual está en manos de Mackalister Silva con 60 dianas. Para entrar al top 10, deberá llegar a los 83 anotados por Jaime Morón. El que ostenta la primera posición es Alfredo Castrillo con 135.

Qué mejor momento que este para destacarse. Lo que viene para el Embajador es la visita a a Atlético Nacional por la fase preliminar de la Copa Sudamericana. Seguramente, Leonardo Castro va a aparecer como titular el próximo miércoles y buscará ampliar el registro de cuatro anotaciones frente al Verdolaga con la camiseta albiazul.

