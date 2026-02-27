Yerson Mosquera blinda la defensa del Wolverhampton

El defensor central fue titular y vital para la victoria del Wolverhampton ante Aston Villa por la fecha 28 de Premier League.

Yerson Mosquera, defensor colombiano | Reuters/Andrew Boyers

La jornada 28 de la Premier League significó la segunda victoria de la temporada del Wolverhampton. Con Yerson Mosquera desde el pitazo inicial, los dirigidos por Rob Edwards se hicieron más que fuertes en el Molineux Stadium y vencieron al Aston Villa por dos goles a cero.

Después de un luchado primer tiempo, a la hora de partido, Joao Gomes a pase de Adam Armstrong logró vencer a Emiliano Martínez y abrió el marcador. Luego, en la última jugada del encuentro, Rodrigo Gomes definió tras un par de rebotes y una muy buena contra de los ‘lobos’ para sentenciar el dos a cero final.

Una victoria más que necesaria para el equipo de Yerson Mosquera. Pues, aunque no los saca del fondo de la tabla de posiciones, si da una luz de esperanza para poder soñar con no perder la categoría esta temporada. Con este resultado, Wolves se mantiene en la última casilla de la Premier League con 13 puntos y está a seis unidades del penúltimo lugar.

Así le fue a Yerson Mosquera ante Aston Villa

El colombiano fue titular y disputó la totalidad del partido entre Wolverhampton y Aston Villa por la jornada número 28 de la Premier League de Inglaterra. El defensor central fue uno de los jugadores mejor calificados en el conjunto local, haciéndolo vital para conseguir la segunda victoria de la temporada.

Un remate, 18 de 25 pases acertados, un pase clave, dos pases en el último tercio, uno de cuatro pases largos completados, cuatro despejes y una recuperación, fueron los números que dejaron a Yerson Mosquera como una de las grandes figuras del encuentro entre ‘lobos’ y ‘villanos’.

Rendimiento que sigue muy de cerca la Selección Colombia. Pues, para nadie es un secreto que jugando en la mejor liga del mundo y siendo titular indiscutido de su equipo, le da ciertas credenciales para ser tenido en cuenta en el equipo de Néstor Lorenzo. Con 24 años ha estado presente en 20 de 29 partidos jugados en el fútbol de Inglaterra.

