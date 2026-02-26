Daniel Muñoz, a paso firme con el Crystal Palace en la Conference League

El colombiano fue titular en la victoria por dos goles a cero del Crystal Palace ante Zrinjski en los playoffs de la Conference League.

Daniel Muñoz en la Conference League con Crystal Palace | REUTERS/David Klein

Jornada de definición de la UEFA Conference League 2025-2026. Crystal Palace, con Daniel Muñoz a bordo, recibió en su casa, el Sulhurst Park, al Zrinjski de Bosnia y Herzegovina. La llave venía empatada a un gol, pero los ingleses se hicieron fuertes en condición de local y vencieron por dos goles a cero.

Un partido que realmente no tuvo muchas emociones. Crystal Palace realizó un monólogo durante los 90 minutos y si recibió un disparo al arco fue mucho. Maxence Lacroix anotó el primer tanto de los dirigidos por Oliver Glasner al minuto 36 y luego Evan Guessand en la última jugada del partido sentenció el 2-0.

Daniel Muñoz fue una constante ayuda por la banda derecha tanto en defensa como en ataque y aunque no fue muy exigido por su rival, no desentonó. Con este resultado, Crystal Palace dice presente en los octavos de final de la UEFA Conference League y se ilusiona con un título internacional.

Así le fue a Daniel Muñoz ante Zrinjski

El lateral derecho fue titular y disputó la totalidad del partido entre Crystal Palace y Zrinjski. Los ingleses fueron amos, dueños y señores del partido de principio a fin y eso hizo ver al colombiano jugando a media máquina. Realmente, sin mostrar su mejor versión, el conjunto londinense avanzó de fase.

30 de 35 pases acertados, cuatro pases en el último tercio, 100 % de efectividad en sus pases largos, cuatro despejes y dos recuperaciones, fueron los números de Daniel Muñoz en el partido de vuelta por los playoffs de la UEFA Conference League 2025/26.

Después de sufrir una lesión, poco a poco, el ‘cafetero’ va retomando su mejor nivel competitivo y su mejor versión individual. Sin duda alguna, actualmente está lejos de ese rendimiento que lo catalogo como uno de los mejores laterales derechos del mundo, pero el futuro es bastante esperanzador.

