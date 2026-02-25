¿Cambio de era? La F1 responde ante el posible retiro de Hamilton, Alonso y Verstappen por el cambio de reglamento

Stefano Domenicali responde a los rumores sobre el posible adiós de tres leyendas de la Fórmula 1

Alonso y Verstappen, dos leyendas de la Fórmula 1 | Reuters

Con el arranque de la temporada 2026 programado para dentro de una semana, la conversación en la Fórmula 1 no gira únicamente en torno a Melbourne ni al primer semáforo en verde. El debate se ha adelantado un año y ya apunta a 2027, cuando el nuevo reglamento técnico podría marcar el destino de Lewis Hamilton, Max Verstappen y Fernando Alonso.

El foco no solo está puesto en su rendimiento dentro de la pista, sino en la posibilidad de que alguno de ellos decida no continuar más allá de este curso. La revolución técnica prevista para 2027 ha provocado dudas, comentarios y hasta críticas públicas que alimentan las especulaciones sobre un eventual adiós.

En el caso de Verstappen, sorprende que su nombre aparezca en la lista de posibles salidas. Con apenas 28 años y cuatro títulos mundiales en su historial, el neerlandés atraviesa aún una etapa competitiva plena. En 2025 perdió el campeonato por un margen mínimo ante Lando Norris, pero firmó ocho victorias, más que cualquier piloto de McLaren. No se trata de una crisis deportiva.

Sin embargo, el propio piloto de Red Bull dejó abierta la puerta a una eventual pausa al describir los nuevos monoplazas como “Fórmula E con esteroides”. Ha reconocido que no se divierte como antes y que desea pasar más tiempo con su familia. Aun así, tiene contrato con la escudería hasta 2028, lo que reduce considerablemente la posibilidad de una salida anticipada.

Distinto es el panorama para los pilotos más veteranos de la parrilla. Fernando Alonso cumplirá 45 años en julio y Lewis Hamilton tiene 41. Ambos finalizan contrato al término de la temporada 2026 y han manifestado reservas respecto al rumbo técnico que tomará la categoría. La incógnita sobre su continuidad luce más abierta.

Hamilton, ahora con Ferrari, lanzó un mensaje que busca disipar dudas antes del inicio del campeonato en Melbourne, del 6 al 8 de marzo. “Por un momento, olvidé quién era, pero no volveréis a ver esa mentalidad. Sé lo que hay que hacer. Estoy renovado y con las pilas recargadas. No voy a ir a ninguna parte”, afirmó el siete veces campeón mundial, decidido a mantenerse en la pelea.

Alonso, por su parte, no descarta ningún escenario, aunque el contexto no le favorece. La pretemporada de Aston Martin dejó señales preocupantes y el español es consciente de que el margen de maniobra será limitado. “Si vemos una mejora clara, una ascensión clara… tienes más oportunidades de hacer un año más. Año a año. A disfrutar y lo que venga el año siguiente se verá”, explicó el bicampeón.

En medio de estas versiones intervino Stefano Domenicali. El CEO de la Fórmula 1 se mostró escéptico ante un retiro inmediato de las leyendas. “Son gigantes de la F1, son protagonistas muy importantes. Por supuesto, ambos tienen diferentes retos y oportunidades. Pero, ¿creer que pueden dejarlo este año? Tengo algunas dudas, porque son luchadores y han demostrado que, si tienen una buena combinación de coche y equipo, sin duda lucharán durante más tiempo. Para ser sincero, no los veo retirándose. Espero tener razón, son un activo muy importante para la F1”, señaló.

Domenicali también apuntó hacia el futuro generacional: “En cualquier caso, la F1 siempre ha sido emocionante. Cuando llegaron de repente cinco nuevos pilotos fueron muy importantes para la generación más joven. Por lo tanto, en primer lugar, no creo que se retiren y, en segundo lugar, espero que no lo hagan y, si finalmente ocurre, cosa que no creo, pienso que la nueva generación de pilotos captará la atención más rápidamente, porque hoy en día la forma de conectar es diferente”. Mientras el semáforo aún no se pone en verde, la Fórmula 1 ya acelera en el terreno de las conjeturas.

