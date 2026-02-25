Calendario de la jornada 8, Clausura 2026 de la Liga MX: horarios y dónde ver

El duelo entre Toluca y Chivas se lleva los reflectores en esta fecha del torneo, donde el Rebaño buscará regresar a la senda del triunfo y seguir en la cima del torneo

La jornada 8 del Clausura 2026 llega con la tabla apretada en la parte alta y una presión creciente en el fondo. Chivas se mantiene como líder con 18 puntos pese a su derrota ante Cruz Azul, mientras que Santos Laguna, con apenas una unidad, vive una crisis profunda que lo tiene en el último lugar. En medio, equipos como Cruz Azul (16 pts), Pumas (15) y Toluca (15) aprietan la pelea por la cima, mientras América, Tigres y Monterrey buscan meterse de lleno en zona alta.

El viernes arranca con un duelo clave en la parte baja: Querétaro (5 pts) vs Santos (1 pt) a las 19:00 horas. Los laguneros están obligados a reaccionar si no quieren quedar rezagados desde temprano. A la misma hora, Mazatlán (4 pts) recibe a un Pachuca (14 pts) que viene de vencer a Tigres y que quiere meterse en zona de clasificación directa. Más tarde, Juárez (4 pts) enfrenta a un Atlas (13 pts) en crecimiento, mientras que Tijuana (8 pts) se mide ante unos Pumas (15 pts) que llegan motivados tras derrotar a Monterrey.

El sábado promete duelos de alto voltaje. San Luis (7 pts) y Puebla (5 pts) abrirán la jornada sabatina en un choque directo por salir de la zona baja. A la misma hora, uno de los partidos más atractivos: Toluca (15 pts) recibe al líder Chivas (18 pts) en un enfrentamiento directo por la cima. Más tarde, Monterrey (10 pts) intentará recomponer el camino ante un Cruz Azul (16 pts) encendido tras vencer al Rebaño.

La noche cerrará con dos partidos de peso. León (7 pts) enfrenta a Necaxa (9 pts) en un duelo que puede empujar a cualquiera hacia media tabla alta. Y el plato fuerte será en el Ciudad de los Deportes, donde América (11 pts) recibe a Tigres (10 pts) en un choque entre candidatos que aún no terminan de despegar. La jornada 8 puede redefinir la lucha por el liderato y empezar a marcar distancia entre aspirantes y rezagados en este Clausura 2026.

Liga MX: fecha, hora y dónde ver los partidos de la jornada 8 del Clausura 2026

La jornada 8 se jugará en solo dos días, cuatro partidos serán el viernes 27 de febrero y cuatro más el sábado 28. Aquí te contamos todos los detalles:

Viernes 27 de febrero

Querétaro vs Santos | 19:00 horas | Estadio Corregidora | FOX One y ViX

Mazatlán vs Pachuca | 19:00 horas | El Encanto | FOX One y ViX

FC Juárez vs Atlas | 21:00 horas | Olímpico Benito Juárez | FOX One

Tijuana vs Pumas | 21:06 horas | Estadio Caliente | FOX ONE y ViX

Sábado 28 de febrero

San Luis vs Puebla | 17:00 horas | Estadio Libertad Financiera | ESPN, Disney+ Premium

Toluca vs Chivas | 17:00 horas | Nemesio Diez | TV Azteca, Ateca Deportes, Fox y Fox One

Monterrey vs Cruz Azul | 19:05 horas | Gigante de Acero | ViX

León vs Necaxa | 19:06 horas | Nou Camp | ViX

América vs Tigres | 21:10 horas | Ciudad de los Deportes | TUDN y ViX

¿Quiénes transmiten en vivo los partidos del Clausura 2026? Canales y streaming

Distintas televisoras y aplicaciones transmiten a los 18 equipos de la Liga MX. Para el Clausura 2026, los partidos del Necaxa como local los podrás seguir en México a través de la multiplataforma de Claro Sports. Otros canales de televisión de abierta, de paga y streamings son los siguientes: TUDN, ViX Canal 7, Azteca Deportes, FOX, FOX One y Prime Video.

Clausura 2026 Liga MX: ¿Quiénes son los favoritos para ganar?

Después de siete jornadas, las casas de apuestas tienen algunos partidos cerrados y otros claros favoritos para ganar en la fecha 8 del Clausura 2026. Según la página de caliente.mx, estos son los pronósticos:

Querétaro vs Santos | Los Gallos son favoritos para este encuentro con un momio de -109, la victoria de los Guerreros está en +285 y el empate en +260

Los Gallos son favoritos para este encuentro con un momio de -109, la victoria de los Guerreros está en +285 y el empate en +260 Mazatlán vs Pachuca | Los Tuzos tienen las casas de apuestas a su favor con -110, el triunfo de los Cañoneros está en +300 y el empate en +250

Los Tuzos tienen las casas de apuestas a su favor con -110, el triunfo de los Cañoneros está en +300 y el empate en +250 FC Juárez vs Atlas | Los momios en este duelo están parejos, con victoria para los rojinegros de +280, el empate en +230 y el triunfo de Bravos en +102

Los momios en este duelo están parejos, con victoria para los rojinegros de +280, el empate en +230 y el triunfo de Bravos en +102 Tijuana vs Pumas | Pumas sale como favorito con un momio de +200, el empate está en +230 y la victoria de Xolos con +134

Pumas sale como favorito con un momio de +200, el empate está en +230 y la victoria de Xolos con +134 San Luis vs Puebla | El conjunto local tiene las casas de apuestas a su favor con -118, mientras que el empate está en +255 y el triunfo de la Franja en +320

El conjunto local tiene las casas de apuestas a su favor con -118, mientras que el empate está en +255 y el triunfo de la Franja en +320 Toluca vs Chivas | Tras el tropiezo del Rebaño, los Diablos Rojos salen como favoritos con +102, el empate está en +240 y la victoria de los rojiblancos en +270.

Tras el tropiezo del Rebaño, los Diablos Rojos salen como favoritos con +102, el empate está en +240 y la victoria de los rojiblancos en +270. Monterrey vs Cruz Azul | Rayados sale como favorito con +128, el triunfo de la Máquina está en +205 y el empate da +245

Rayados sale como favorito con +128, el triunfo de la Máquina está en +205 y el empate da +245 América vs Tigres | Por último, las Águilas tienen las apuestas a su favor con un momio de +102, el empate en +230 y el triunfo de Tigres en +280

