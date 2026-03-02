Tyler Reddick triunfa en COTA y arranca la temporada de NASCAR con paso perfecto

El equipo 23XI Racing suma tres victorias al hilo; discreto resultado para Daniel Suárez quien termina en el lugar 25

Gran desempeño de Reddick y su equipo | Reuters

Tyler Reddick volvió a escribir su nombre en la historia de la NASCAR Cup Series al ganar la carrera en el Circuito de las Américas (COTA) y convertirse en el primer piloto en iniciar una temporada con tres victorias consecutivas. Con este resultado, 23XI Racing también logró una marca inédita al ganar las tres primeras competencias del calendario, algo que no ocurría desde 1963, cuando lo consiguió Petty Enterprises.

La NASCAR Cup Series tuvo una nueva cita, donde el mexicano Daniel Suárez enfrentó una jornada exigente que lo llevó a cerrar en el lugar 25. En una carrera que volvió a mover la historia reciente del campeonato, el piloto regiomontano buscó mantenerse competitivo en un trazado que puso a prueba estrategia y constancia desde la primera bandera verde.

Reddick controló el reinicio final a 16 vueltas del cierre y cruzó la meta con una ventaja de 3.944 segundos sobre Shane van Gisbergen, quien terminó segundo y vio cortada su racha de cinco triunfos consecutivos en circuitos. Christopher Bell, Ty Gibbs y Michael McDowell completaron los cinco primeros lugares, mientras que Kyle Larson, Chase Elliott, Ryan Blaney, AJ Allmendinger y Denny Hamlin cerraron el top 10.

La única bandera amarilla por incidente en pista apareció en la vuelta 75, cuando Ross Chastain perdió una rueda trasera derecha bajo bandera verde. La neutralización permitió ajustes estratégicos en boxes y reacomodó posiciones para el cierre. Connor Zilisch también protagonizó momentos clave tras dos trompos, pero logró recuperarse para finalizar en el lugar 14, mientras que Zane Smith concluyó en el sitio 33.

Entre los movimientos destacados de la jornada, Alex Bowman abandonó su auto tras 70 vueltas por enfermedad y fue reemplazado por Myatt Snider, quien debutó en la Cup Series. La competencia mantuvo ritmo constante en el trazado texano hasta el último reinicio, donde Reddick aseguró su tercera victoria al hilo.

En el caso del mexicano Daniel Suárez, la carrera representó una jornada de resistencia en un circuito técnico y demandante. El piloto regiomontano finalizó en el lugar 25 y registró su mejor vuelta en 100.29 segundos, en una competencia donde buscó mantenerse dentro del grupo medio del pelotón y evitar contratiempos en los relanzamientos.

La NASCAR Cup Series continuará su calendario el próximo domingo 8 de marzo con el Straight Talk Wireless 500 en el Phoenix Raceway. Reddick llegará como líder tras su arranque perfecto, mientras que Suárez intentará mejorar su posición en una temporada que apenas comienza a tomar forma.

