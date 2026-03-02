En una final y en casa: primer gol de José Enamorado en Brasil

El colombiano marcó su primer gol con la camiseta del Gremio de Porto Alegre, fue en la final ida del Campeonato Guacho.

La espera terminó y el primer tanto José Enamorado en Gremio ya llegó. El equipo dirigido por el portugués Luis Castro recibió en su casa, el Arena do Gremio, al Internacional por el partido de ida de la final del Campeonato Guacho. El clásico de Porto Alegre se llevó todas las miradas este domingo 1 de marzo.

Era un partido bastante luchado hasta que al minuto 33, Alexandro Bernabei fue expulsado en el Internacional. Desde ese momento todo fue de Gremio. Al minuto 39 tras un tiro de esquina, José Enamorado pescó el rebote y colocó el balón muy cerca del poste izquierdo de Sergio Rochet para decretar el primer gol del encuentro.

LITERALMENTE ENAMORADOS 🇪🇪📲 O primeiro da noite saiu dos pés do nosso camisa 99. E que gol! 🤩#Gauchão2026 #Grenal450 pic.twitter.com/bkNL7A62Yp — Grêmio FBPA (@Gremio) March 1, 2026

Luego, a minutos del pitazo final de la primera etapa, Francis Amuzu recibió un buen filtro de balón de Viery y aumentó la ventaja para el elenco local. Así las cosas, Gremio se fue con una ventaja de dos tantos al entretiempo y con la superioridad numérica en el campo de juego.

Ya para ponerle la cereza al pastel, Victor Gabriel anotó en propia puerta y cerró la goleada de Gremio ante Internacional. El primer sorbo de la gran final del Campeonato Gaucho se tiño completamente de azul y todo se definirá el próximo domingo 8 de marzo en el Estadio José Pinheiro Borda.

José Enamorado y su bautismo de gol con Gremio

José Enamorado fue titular y disputó 53 minutos del partido entre Gremio de Porto Alegre e Internacional de Porto Alegre. El colombiano fue sustituido por Tete, pero dejo gratas sensaciones en el partido más importante que ha jugado con la camiseta de su nuevo club.

Un gol, dos remates, 13 de 17 pases acertados, 100 % de efectividad en sus centros, tres de seis regates exitosos y dos recuperaciones, fueron los números de quien lleva el dorsal 99 del conjunto dirigido por Luis Castro. Datos y estadísticas que lo dejaron entre los mejores calificados del partido.

Al finalizar, José Enamorado se mostró bastante emocionado y feliz por su primera anotación en el fútbol de Brasil. “Contento y feliz por mi primer gol con esta camiseta que me acogió de la mejor manera. Esto es para toda la hinchada y toda la gente que nos vino a apoyar” afirmó el ‘cafetero’.

VAMOS, GRÊMIO! 💪🏽🇪🇪 Enamorado fez seu primeiro gol com o manto Tricolor hoje. Seguimos por mais!#Gauchão2026 #Grenal450 pic.twitter.com/OMoa9sJlkH — Grêmio FBPA (@Gremio) March 1, 2026

