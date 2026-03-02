Atlético Nacional se destiñe en Ibagué: las claves de la derrota vs Tolima

Con un solitario gol de Juan Pablo Torres, Deportes Tolima venció por la mínima diferencia a Atlético Nacional.

Se cerró la jornada nueve de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Deportes Tolima recibió en su casa, el Estadio Manuel Murillo Toro, a Atlético Nacional. Los ‘pijaos’ se hicieron fuertes en condición de local y vencieron por la mínima diferencia al conjunto ‘verdolaga’. Estas fueron las claves de la derrota del verde paisa.

La inexorable ley del ex

Una de las grandes figuras del partido fue Juan Pablo ‘Tatay’ Torres. Un volante ofensivo que pertenece a Atlético Nacional, pero esta cedido en el Deportes Tolima. El número 10 del conjunto de Ibagué hizo lo que quiso. No solamente anotó el gol del triunfo, sino que fue el jugador más claro con el balón en los pies.

‘Tatay’ disputó 73 minutos en los que dejo un saldo de un gol, un penal ganado, cuatro remates, 22 de 25 pases acertados, dos pases claves, tres pases en el último tercio, 100 % de efectividad en sus centros y dos de tres regates exitosos, fueron los números de la figura tolimense.

Eduard Bello, un tiro al aire en Atlético Nacional

Uno de los fichajes que aún no ha podido mostrar su talento al 100 % es Eduard Bello. El extremo venezolano no ha podido consolidarse en la titular de Atlético Nacional y mucho menos tener minutos relevantes para estar dentro de esos inicialistas. En este partido, que era la gran oportunidad de mostrarse, salió expulsado a los 28 minutos después de una dura falta en la mitad de la cancha.

Lucas González y un planteamiento para quitarle el balón a Nacional

El director técnico Lucas González viene mostrando cosas muy interesantes al mando del Deportes Tolima. Ante Atlético Nacional con un planteamiento completamente atrevido contra un equipo de mayor envergadura, le dio no solo muchas certezas, sino una confianza necesaria para afrontar la fase previa tres de la Copa Libertadores de América.

Desde la táctica hasta los duelos dentro del terreno de juego, Deportes Tolima fue más que Atlético Nacional y es justo ganador del partido que se disputó en el Estadio Manuel Murillo Toro. De hecho, tras la expulsión de Jan Angulo, los de Ibagué se supieron recomponer y nunca sufrieron el partido ante los ‘verdolagas’.

Resumen Deportes Tolima vs Atlético Nacional: resultado, goles y estadísticas de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

