Posibles alineaciones de Tolima vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Uno de los duelos más llamativos y emocionantes de la jornada 9 de la Liga BetPlay Dimayor.

Posibles formaciones del Tolima vs Nacional.

Uno de los duelos más llamativos de la jornada 9 en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I será el de Deportes Tolima vs Atlético Nacional en Ibagué. Este enfrentamiento se ha convertido en uno bastante parejo durante los últimos años y por el presente de ambos equipos, se espera que sea uno lleno de emociones para esta oportunidad. En Claro Sports te contamos todo lo que tienes que saber.

Posibles alineaciones de Tolima para el partido de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Tolima: Luis Marquínez; Michael Martínez, Jan Angulo, Juan José Mera, Shean Barbosa; Bryan Rovira, Sebastián Guzmán; Jersson González, Ever Valencia, Kelvin Flórez y Luis Sandoval. DT: Lucas González.

Posibles alineaciones de Atlético Nacional para el partido de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Nacional: David Ospina; Simón García, César Haydar, Andrés Román, Miltón Casco; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Juan Rengifo, Andrés Sarmiento; Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.

¿Cómo y dónde ver Deportes Tolima vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay 2026-I?

El compromiso entre ‘pijaos’ y ‘verdolagas’ está pactado para este domingo 1 de marzo. Y todas las acciones las podrás seguir a través de la pantalla de Win+ Fútbol y Win Play.



Últimos resultados de Tolima en la Liga BetPlay 2026-I

23.02 | Cúcuta 3-2 Deportes Tolima

15.02 | Tolima 2-1 Once Caldas

10.02 | Bucaramanga 0-0 Tolima

07.02 | Tolima 0-1 Llaneros

02.02 | Inter de Bogotá 0-0 Tolima

Últimos partidos de Atlético Nacional

25.02 | Independiente Santa Fe 1-2 Nacional.

21.02.2026 | Atlético Nacional 3-0 Alianza.

15.02.2026 | Cali 1-0 Nacional.

12.02.2026 | Nacional 4-1 Fortaleza.

04.02.2026 | Nacional 2-1 América.

¿Quiénes son los árbitros del juego?

Juez central: Luis Delgado (Valle).

Asistente 1: Richard Ortiz (Quindío).

Asistente 2: Jair Pozos (Nariño).

Cuarto árbitro: Nicolás Salazar (Tolima).

VAR: Ricardo García (Santander).

AVAR: Johan Castro (Bogotá).

