Cali y Alberto Gamero, en un barco sin rumbo: las claves del empate vs Fortaleza

Con goles de Avilés Hurtado y Richardson Rivas, Deportivo Cali y Fortaleza empataron a un gol en el partido válido por la fecha 16.

Siguen las acciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. Deportivo Cali hizo las veces de local en el Estadio de Palmaseca para recibir a Fortaleza. Luego de una gran presentación del equipo bogotano, el juego se cerró con un empate a un gol. Estas fueron las claves de la igualdad entre caleños y capitalinos.

Conformismo en el Deportivo Cali

Los dirigidos por Alberto Gamero tuvieron un arranque de partido frenético. Ahogaron al rival, generaron opciones de gol y desequilibraron el partido a su favor. De hecho, nada más a los cuatro minutos, Avilés Hurtado puso en ventaja al Deportivo Cali. Sin embargo, de ahí en más la historia del juego fue completamente diferente.

Los ‘azucareros’ bajaron notablemente el ritmo y Fortaleza se hizo cada vez más grande dentro del terreno de juego. Los bogotanos manejaron el partido a placer durante los próximos 70 minutos y tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. Al minuto 77, Richardson Rivas empató el juego en un gol que dejo muy expuesto a Pedro Gallese.

Las figuras brillaron por su ausencia en Cali

Para este juego válido por la decimosexta jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, Deportivo Cali no pudo contar con tres de los mejores jugadores de su plantilla. Juan Ignacio Dinneno no fue convocado por lesión, misma situación que ocurrió con Emanuel Reynoso y Luis Manuel Orejuela.

Realmente la ausencia más notoria fue la del número 10. Pues, aunque aún no se ha visto en su máximo esplendor con el verde caleño, la pausa y buen trato de balón que le da al ‘azucarero’ no lo hace ningún otro futbolista. El fútbol asociativo fue la gran carencia del conjunto de Alberto Gamero en esta oportunidad.

Pedro Gallese, unas de cal y otras de arena

Para nadie es un secreto que Pedro Gallese es un portero de talla mundial. Sus actuaciones en el fútbol internacional y con la Selección de Perú lo avalan como una garantía en la portería. Y, efectivamente, ha tenido muy buenas presentaciones debajo del arco caleño. Sin embargo, es un futbolista que no tiene un punto medio, es la figura o es el villano. En esta oportunidad, el guardameta peruano se vio muy expuesto en el gol de Fortaleza. Pues, es un balón que entra por su palo y con una cercanía más que considerable.

