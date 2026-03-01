Hoy No Circula este 2 de marzo 2026: ¿Qué carros no salen el lunes en CDMX y Edomex?

Recuerda estar al tanto del programa vehicular para así evitar ser objeto de una sanción vehicular y de quedarte sin tu unidad móvil

Este lunes 2 de marzo de 2026, el programa Hoy No Circula aplica de manera habitual en la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México, por lo que miles de automovilistas deberán revisar el color de engomado y la terminación de sus placas antes de salir de casa. La medida busca reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), especialmente durante la temporada seca.

Las restricciones se mantienen bajo los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl. El horario del Hoy No Circula es de 5:00 a 22:00 horas, salvo que se active una contingencia ambiental extraordinaria.

Contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan el lunes 2 de marzo de 2026 y cuáles sí?

Este lunes no circulan los vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, y holograma 1 y 2, conforme al esquema regular del programa Hoy No Circula. Los autos con holograma 2 descansan todos los lunes sin excepción, mientras que los de holograma 1 deben acatar la restricción según el color asignado al día.

Sí pueden circular los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, además de motocicletas, transporte público, taxis (con restricciones específicas por horario) y vehículos de emergencia. En caso de declararse contingencia ambiental por ozono o partículas, las limitaciones pueden ampliarse, afectando incluso a unidades con holograma 0, dependiendo del nivel registrado.

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se activa cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis detecta niveles elevados de contaminación, principalmente de ozono, que superan los límites establecidos por las normas ambientales. La finalidad es disminuir de forma inmediata la circulación vehicular para evitar riesgos a la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Cuando se declara la Fase 1 de contingencia ambiental, dejan de circular más vehículos, incluidos algunos con holograma 0 y 00, conforme al calendario emergente anunciado por la autoridad ambiental. En Fase 2, las restricciones son aún más severas y pueden abarcar hasta el 50% del parque vehicular, dependiendo de la concentración de contaminantes.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

La multa por incumplir el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México puede oscilar entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a varios miles de pesos, además de la posible remisión del vehículo al corralón. En el Estado de México, la sanción económica es similar y también contempla el arrastre de la unidad, generando costos adicionales por grúa y estancia.

Las autoridades recomiendan verificar diariamente el estatus ambiental y las restricciones vigentes antes de utilizar el automóvil, ya que ignorar la normativa no solo afecta la calidad del aire, sino que impacta directamente en el bolsillo de los conductores.

