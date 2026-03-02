Calendario de la jornada 9, Clausura 2026 de la Liga MX: horarios y dónde ver

Jornada 9 Clausura 2026 Liga MX: del 3 al 4 de marzo. Cruz Azul lidera, Chivas vs León se pospone al 18/3. Partidos clave: Pumas-Toluca, América-Juárez y más

Liga MX: hora y canal de transmisión de la jornada 8 Clausura 2026 | Claro Sports

La jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX llega en un momento clave de la temporada, con equipos luchando por posiciones en la tabla general. Cruz Azul se posiciona como líder con 19 puntos, seguido de cerca por Toluca y Chivas con 18 cada uno, lo que promete duelos intensos. Esta fecha se juega a media semana, del martes 3 al miércoles 4 de marzo, ofreciendo acción continua para los aficionados. Sin embargo, un partido destacado queda pendiente debido a eventos externos en el estadio.

Chivas no disputará su encuentro contra León en esta jornada porque el Estadio Akron albergará la Copa de Leyendas entre Barcelona y Real Madrid el martes 3 de marzo. Esto reprograma el duelo al 18 de marzo, dando descanso extra a ambos clubes. Mientras tanto, otros encuentros como Pumas vs. Toluca destacan por enfrentar a contendientes directos por el liderato. La fecha doble acelera el ritmo, obligando a rotaciones en plantillas.

En este contexto, la Liga MX mantiene su atractivo con partidos que podrían definir el rumbo de la tabla. Cruz Azul, tras su victoria sobre Monterrey, busca consolidarse en la cima visitando a Santos. Por su parte, América intentará recuperarse de su derrota ante Tigres enfrentando a Juárez en casa. La jornada promete goles y sorpresas, especialmente en duelos como Puebla vs. Tigres, donde los felinos buscan escalar posiciones.

Liga MX: fecha, hora y dónde ver los partidos de la jornada 9 del Clausura 2026

La jornada 9 se divide en dos días de acción intensa, con horarios en tiempo del centro de México. Esros son los partidos listados por día, incluyendo fechas, horas y opciones de transmisión. El partido pendiente, Chivas vs. León, se jugará el 18 de marzo a las 20:07 en el Estadio Akron.

Martes 3 de marzo:

Pachuca vs. Necaxa : 19:00 horas, por FOX.

: 19:00 horas, por FOX. Santos vs. Cruz Azul : 19:00 horas, por TUDN y ViX.

: 19:00 horas, por TUDN y ViX. Atlético de San Luis vs. Mazatlán : 21:00 horas, por ViX.

: 21:00 horas, por ViX. Pumas vs. Toluca: 21:10 horas, por Canal 5, TUDN y ViX.

Miércoles 4 de marzo:

Monterrey vs. Querétaro : 19:00 horas, por TUDN y ViX.

: 19:00 horas, por TUDN y ViX. Puebla vs. Tigres : 19:00 horas, por TV Azteca.

: 19:00 horas, por TV Azteca. Atlas vs. Tijuana : 21:00 horas, por ViX.

: 21:00 horas, por ViX. América vs. Juárez: 21:00 horas, por TUDN y ViX.

¿Quiénes transmiten en vivo los partidos del Clausura 2026? Canales y streaming

Los derechos de transmisión del Clausura 2026 están distribuidos entre varias plataformas para maximizar la cobertura. TUDN y Canal 5 cubren partidos clave como Pumas vs. Toluca, mientras que TV Azteca emite duelos como Puebla vs. Tigres. ViX es la opción principal de streaming, disponible para la mayoría de los encuentros, incluyendo exclusivos como Atlas vs. Tijuana. Esta plataforma ofrece acceso gratuito y premium para usuarios en México y EE.UU.

Además, FOX transmite selectos juegos como Pachuca vs. Necaxa. Para audiencias internacionales, apps como la de TUDN y ViX permiten ver en vivo desde dispositivos móviles. La diversidad de canales asegura que ningún aficionado se pierda la acción, con opciones para todos los presupuestos y regiones.

Clausura 2026 Liga MX: ¿Quiénes son los favoritos para ganar?

Según las casas de apuestas y análisis actuales, Chivas lidera como favorito con cuotas alrededor de +350, gracias a su arranque sólido pese a recientes derrotas. Toluca, invicto con 18 puntos, sigue de cerca con +400, destacando por su defensa sólida y ataque efectivo. Cruz Azul, actual líder con 19 puntos, tiene cuotas de +650, pero su momentum reciente lo posiciona como contendiente sorpresa.

Otros equipos como Tigres (+500) y América (+600) no se descartan, con plantillas experimentadas capaces de remontar. Pumas, con 16 puntos y sin derrotas, podría ser la revelación. La IA predice un torneo reñido, donde factores como lesiones y el Mundial 2026 podrían influir. Al final, Chivas y Toluca parecen los más fuertes para alzar el título.

En cuanto a los favoritos por partido en la jornada 9 según la IA, basados en standings actuales y forma: Pachuca (favorito vs. Necaxa, por su localía); Cruz Azul (claro vs. Santos, como líder); Atlético de San Luis (ligero vs. Mazatlán); Pumas (empate probable vs. Toluca, pero leve inclinación por invicto); Monterrey (fuerte vs. Querétaro); Tigres (favorito vs. Puebla); Atlas (vs. Tijuana, equilibrado); América (claro vs. Juárez). Para el pendiente, Chivas sería favorito vs. León.

Te puede interesar