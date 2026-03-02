Santos vs Cruz Azul en vivo: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 9 de Liga MX 2026

Torreón reúne al líder de la competencia ante el último lugar de la competencia del fútbol mexicano

Santos vs Cruz Azul: horario y dónde ver el partido de la jornada 9

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX sigue su actividad con la jornada 9 a media semana, donde Santos Laguna, último lugar del torneo, recibirá la visita del líder Cruz Azul en el Estadio Corona, duelo que se llevará a cabo el martes 3 de marzo en punto de las 19:00 horas y lo podrás ver a través de la señal de TUDN.

Los Guerreros son los únicos que siguen sin conocer el triunfo en lo que va de la temporada y tendrán enfrente al nuevo líder del certamen con 19 puntos, 17 unidades más que los que ostentan tras ocho fechas. Por lo que La Máquina es amplia favorita para quedarse con la victoria.

¿Quién transmite en vivo el Santos vs Cruz Azul y dónde ver el partido de este 3 de marzo de 2026?

Si no te quieres perder un solo detalle de este compromiso entre laguneros y cementeros, puedes seguir el minuto a minuto de Claro Sports. Si tienes la oportunidad de verlo por televisión , debes seguir la señal de TUDN o si lo prefieres, en la plataforma de streaming ViX+, solo debes contar con una cuenta activa y una suscripción de pago.

Alineaciones probables del Santos vs Cruz Azul para la jornada 9 del Clausura 2026

Nicolás Larcamón podría hacer algunas modificaciones para este encuentro, pues sin hacer de menos al rival, tendría una buena oportunidad para darle descanso a algunos de sus elementos, ya que los Cementeros también deben pensar en los Rayados de Monterrey por los octavos de final de la Concachampions.

Además, los Cementeros podrían tener de regreso a Kevin Mier, luego de estar recuperado de la fractura de tibia en el cierre, aunque todo apuntaba para estar frente a La Pandilla, su regreso debe esperar, por lo que el duelo ante Santos podría ser una opción.

El estratega argentino podría darle descanso a sus hombres clave como Agustín Palavecino y José Paradela, para que hombres que suelen venir desde el banquillo sumen minutos como es el caso de Luka Romero, Christian Ebere o al propio Nicolás Ibáñez. Así como la oportunidad de usar a algunos juveniles para cumplir con la regla.

Por otra parte, ante los Celestes, Omar Tapia tendrá su tercer compromiso al frente del conjunto coahuilense, con quienes se sigue adaptando tras la salida del estratega español Francisco Rodríguez. Sin embargo, deberá buscar el reemplazo de Lucas di Yorio, ya que el delantero argentino fue expulsado en el compromiso frente a Gallos.

Santos: Carlos Acevedo; José Abella, Efraín Orona, Haret Ortega, Kevin Balanta, Cristian Dajome, Ezequiel Bullaude, Carlos Gruezo, Francisco Villalba, Kevin Palacios, Tahiel Jiménez.

Cruz Azul: Kevin Mier; Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Josué Díaz; Erick Lira, Amaury Morales, Luka Romero, Andrés Montaño; Nicolás Ibáñez, Osinachi Ebere.

Liga MX: antecedentes y últimos resultados del Santos vs Cruz Azul

La historia entre Santos y Cruz Azul en los torneos cortos es larga, ya que han disputado 66 compromisos en total, con 27 triunfos para los cementeros por 24 de los laguneros y 15 empates, por lo que ha sido una rivalidad muy pareja. Al grado de disputar dos finales, con un campeonato por bando.

Guerreros y Celestes se vieron las caras en la final del Clausura 2008, donde los de Torreón se consagraron; mientras que los capitalinos cobraron revancha en el Clausura 2021 para terminar con 23 años de sequía sin título en la Primera División de México.

En los últimos cinco compromisos, el Cruz Azul tiene un historial positivo con tres triunfos por una derrota y un solo empate. Por lo que será interesante ver en qué termina el compromiso del martes, sobre todo por el momento que vive uno y otro equipo.

Cruz Azul 3-2 Santos | Jornada 5 | Apertura 2025

Santos 0-1 Cruz Azul | Jornada 9 | Clausura 2025

Cruz Azul 2-0 Santos | Jornada 15 | Apertura 2024

Santos 3-0 Cruz Azul | Jornada 11 | Clausura 2024

Cruz Azul 2-2 Santos | Jornada 4 | Apertura 2023

