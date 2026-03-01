Wuilker Faríñez saca con vida al Inter de Bogotá del Cincuentenario

El guardameta venezolano tuvo una tarde de ensueño y evitó la caída de su equipo ante el cuadro antioqueño.

Wuilker Faríñez y poco más que agregar. Porque ocasiones no faltaron este domingo en el Cincuentenario de Medellín en el empate sin goles entre Águilas Doradas e Inter de Bogotá. Capaz y la historia fuese distinta si la visita no contaba con un ‘superhéroe’ en el pórtico. Sin embargo, el guardameta venezolano firmó una de esas actuaciones que van directo al libro sagrado, lo que le permite al cuadro capitalino recuperar la cima de la Liga BetPlay 2026-I.

Y es que nadie quiere perderse la fiesta de mitad de año. Y no precisamente la Copa del Mundo. Internacional de Bogotá continúa ratificando jornada tras jornada que no será una ‘cenicienta’ en su primer semestre de la historia. Al punto de mantenerse como el guardián de la punta del campeonato, e inclusive, si todo marcha como va, seguramente se convertirá en el primer clasificado a los playoffs.

Porque, así como hay citas especiales, también hay momentos del guion en donde el género puede ser de terror. Y tal cual le sucedió en esta novena fecha a la banda de Ricardo Valiño que, de no ser por Faríñez, una ‘tragedia’ hubiese sucedido en suelo paisa. Pegada le sobró a Águilas Doradas. Y por todas las vías lo intento el conjunto antioqueño, no obstante, Wuilker estaba en esas tardes en la que ni un ‘misil’ le atravesaba. Al punto de ser el gran villano de los espectadores locales.

Resumen Águilas Doradas vs Internacional de Bogotá: resultado y estadísticas

