¿Qué ver hoy en Netflix, Disney, Prime y HBO Max?: Estos son los estrenos imperdibles de marzo

Marzo inicia con una oferta amplia de series y películas en las principales plataformas de streaming. Netflix, Disney+, Prime Video, HBO Max y Apple TV+ actualizan sus catálogos con nuevas temporadas, estrenos y regresos que marcan la agenda del mes.

El calendario incluye producciones de distintos géneros y franquicias consolidadas. El 10 de marzo destaca el estreno de la segunda temporada de ‘One Piece’ en Netflix, mientras que Prime Video y Disney+ apuestan por nuevas entregas de títulos reconocidos.

Prime Video estrena el 4 de marzo ‘El joven Sherlock’ y Disney+ lanza el 5 de marzo la segunda parte de la temporada 22 de ‘Anatomía de Grey’. Estas fechas marcan el arranque de un mes con estrenos constantes en televisión bajo demanda.

La segunda quincena mantiene el ritmo con producciones vinculadas al universo de superhéroes. El 18 de marzo llega la cuarta temporada de ‘Invencible’ a Prime Video y el 25 de marzo se estrena en Disney+ ‘Daredevil: Born Again’. Ese mismo día, la plataforma incorpora el regreso de ‘Scrubs’.

En el apartado cinematográfico, marzo también presenta lanzamientos relevantes. Netflix estrena el 20 de marzo ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’, producción que aborda el desenlace de la historia de Tommy Shelby. Movistar Plus+ suma el 27 de marzo la película ‘Valor sentimental’ a su catálogo.

Las plataformas mantienen una programación diaria con incorporaciones tanto de series como de documentales y películas. El calendario incluye producciones originales, nuevas temporadas y títulos que amplían universos ya conocidos por la audiencia.

¿Qué ver en marzo? Lista completa de los estrenos en streaming

A continuación, se presenta la lista completa de estrenos programados durante marzo y en distintas plataformas, las cuales son de las más vistas en México.

NETFLIX

Series, docuseries y programas

4 de marzo: ‘DOC’

5 de marzo: ‘Vladimir’

6 de marzo: ‘Novio a la carta’, ‘Los dinosaurios’, ‘El asesino de TikTok’

7 de marzo: ‘Girl from Nowhere: The Reset’

9 de marzo: ‘Sesame Street’ T2

10 de marzo: ‘One Piece’ T2

12 de marzo: ‘Un lugar para soñar (Virgin River)’

13 de marzo: ‘Esa noche’, ‘Seducción fatal’ T3, ‘Dinastía: Los Murdoch’

18 de marzo: ‘La primera vez’

19 de marzo: ‘JoJo’s Bizarre Adventure. Parte 7: Steel Ball Run’, ‘Beaty in Black’ T2

25 de marzo: ‘Los rompecorazones’ T3, ‘Homicidio: Nueva York’ T2

26 de marzo: ‘Harry Hole’, ‘Something Very Bad Is Going to Happen’

Películas y documentales

4 de marzo: ‘Suburbanos 3’

6 de marzo: ‘Máquina de guerra’, ‘Parque Lezama’

11 de marzo: ‘Louis Theroux: Dentro de la machosfera’

16 de marzo: ‘Detox de plásticos’

20 de marzo: ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’

26 de marzo: ‘La línea roja’

27 de marzo: ’53 domingos’

HBO MAX

Series, docuseries y programas

2 de marzo: ‘DTF. St Louis’

6 de marzo: ‘El infierno de las mujeres’

9 de marzo: ‘Rooster’

13 de marzo: ‘Mira Life After Divorce’

23 de marzo: ‘The Comeback’ T3

27 de marzo: ‘Privilegios’

Películas y documentales

1 de marzo: ‘La maldición de Frankenstein’

2 de marzo: ‘Historias Corrientes: La película’

5 de marzo: ‘Sexo en Nueva York’, ‘Sexo en Nueva York 2’

7 de marzo: ‘Reversión’

8 de marzo: ‘Mad Max, salvajes de autopista’, ‘Mad Max 2, el guerrero de la carretera’, ‘Mad Max 3, más allá de la cúpula del trueno’

20 de marzo: ‘Yo, Rosinski’

26 de marzo: ‘Paddington’, ‘Paddington 2’

28 de marzo: ‘Megalodón’

DISNEY+

Series

1 de marzo: ‘The Rookie’ T7

5 de marzo: ‘Anatomía de Grey’ T22 Parte 2

11 de marzo: ‘Solar Opposites’ T6

24 de marzo: ‘High Potential’ T2 Parte 3

25 de marzo: ‘Daredevil: Born Again’ T2

25 de marzo: ‘Scrubs’

31 de marzo: ‘Si es martes, es asesinato’

Películas, programas y documentales

1 de marzo: ‘Dando la nota’, ‘Dando la nota – Aún más alto’, ‘Dando la nota 3’, ‘Godzilla’

8 de marzo: ‘Los elefantes fantasma de Angola’

12 de marzo: ‘La vida secreta de las esposas mormonas’

27 de marzo: ‘Mike y Nick y Nick y Alice’, ‘John y Carolyn: Amor, belleza y pérdida’

PRIME VIDEO

Series, docuseries y programas

2 de marzo: ‘Siren’s Kiss’

4 de marzo: ‘El joven Sherlock’

11 de marzo: ‘Scarpetta’

13 de marzo: ‘Day One’, ‘La oficina’

18 de marzo: ‘Invencible’ T4

20 de marzo: ‘Amor animal’, ‘Deadloch’ T2, ‘El jurado’ T2

25 de marzo: ‘Pretty Lethal’, ‘Bait’

27 de marzo: ‘La Casa de David’ T2

31 de marzo: ‘The Chosen’ T3

Películas

5 de marzo: ‘El quarterback y yo’

9 de marzo: ‘Drácula: A Love Tale’

20 de marzo: ‘Zeta’

27 de marzo: ‘200% Lobo’

Compra o alquiler

13 de marzo: ‘No hay otra opción’, ‘Mi amiga Eva’

19 de marzo: ‘Keeper’

20 de marzo: ‘Ciudad sin sueño’

27 de marzo: ‘Coartadas’

APPLE TV+

Series

4 de marzo: ‘Furtivo’

18 de marzo: ‘Mujeres imperfectas’

20 de marzo: ‘Wonder Pets en la ciudad’ T2

27 de marzo: ‘Para toda la humanidad’ T5

