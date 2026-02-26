Exatlón México 2026: ¿Quién ganó el Duelo de los Enigmas este 25 de febrero?

Jazmín Hernández y Humberto Noriega brillan en las medallas; Azul gana el Duelo de los Enigmas

El equipo Azul mantiene su buena racha. Foto X: @ExatlonMx

La tensión aumenta en Exatlón México 2026 conforme la temporada entra en su recta decisiva. Rojos y Azules vuelven a encontrarse en el Duelo de los Enigmas, una de las competencias más exigentes del reality, donde la fuerza física no es suficiente y la estrategia colectiva puede marcar la diferencia. En las últimas jornadas, los Azules han mostrado mayor regularidad en pruebas individuales, mientras que los Rojos han apostado por movimientos arriesgados para recuperar terreno. El Duelo de los Enigmas aparece como una oportunidad para cambiar la narrativa y ganar impulso anímico.

La jornada en Exatlón México 2026 tuvo como grandes protagonistas a los ganadores del Duelo por las Medallas, donde Jazmín Hernández, del Equipo Rojo, se quedó con la presea femenil tras superar en tiempo a rivales de alto calibre como Mati Álvarez, mientras que Humberto Noriega conquistó la medalla varonil y se consolidó como el máximo ganador de preseas en la novena temporada con cinco en total. Con ese impulso individual, más tarde se disputó el Duelo de los Enigmas en el exigente circuito de los contenedores.

Resumen, resultado y quién ganó el Duelo de los Enigmas este 25 de febrero

El Duelo de los Enigmas del 25 de febrero en Exatlón México 2026 se disputó en el exigente circuito de los contenedores, una pista que combinó velocidad física y precisión en el tiro final, donde los equipos necesitaban sumar ocho puntos para quedarse con la victoria. El desarrollo fue intenso, con un arranque favorable para el Equipo Azul, que supo aprovechar su inercia positiva de la semana.

Adrián Leo abrió la competencia ante Humberto Noriega, quien ya lo había doblegado en la final del duelo de Medallas. Leo tuvo mejor precisión en la prueba final de tiro, para darle a los azules el primer punto.

Aunque el Equipo Rojo reaccionó y logró empatar momentáneamente el marcador, con una destacada actuación de Ingrid para mantener vivas sus aspiraciones, finalmente los Azules se impusieron en una dramática definición, cuando la prueba estaba empatada 7-7. Las duplas de Jazmín y Benyamin ante Evelyn y Ernesto, fueron los que definieron el último punto y fue Evelyn la que terminó asegurando el triunfo del Duelo de los Enigmas para los celeste al superar a Jazmín.

Como recompensa, tuvieron acceso a las cajas de los enigmas, mismas que contenía una tina con hielo para recuperación física, una máscara electrónica para la cara y un sillón reclinable para poder descansar, siendo los premios repartidos entre los integrantes.

¿Quién fue el último atleta eliminado y de qué equipo era?

El último atleta eliminado de Exatlón México 2026 fue Alejandro Aguilar, apodado ‘Dóberman’, quien pertenecía al Equipo Azul. Aguilar perdió su lugar tras competir en el Duelo de Eliminación del 22 de febrero, en el que se enfrentó a dos de sus compañeros azules por permanecer en la competencia. A pesar de mostrar entrega y momentos destacados en pruebas de fuerza, agilidad y precisión, no logró superar a Ernesto Cázares y Adrián Leo en el rendimiento acumulado del ciclo, lo que marcó su salida del reality.

Horarios de Exatlón México y dónde ver en vivo: TV y streaming

Exatlón México 2026 se transmite de lunes a viernes a las 20:30, hora del centro de México, por Azteca UNO, ofreciendo circuitos llenos de acción y estrategias diarias. Los domingos de eliminación comienzan a las 20:00, con duelos decisivos que definen el destino de los atletas.

Para ver en streaming, accede a la plataforma oficial de TV Azteca en tvazteca.com, la app Azteca o el canal de YouTube de Exatlón México, donde también encuentras episodios completos y resúmenes. Esto permite seguir la competencia en vivo desde cualquier dispositivo, ideal para fans internacionales.

