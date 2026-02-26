El Vasco Aguirre analiza a México: respalda a Rangel y enciende alerta por lesiones

El técnico del Tri además reconoció que las lesiones complican su lista final, ya que no sabe si jugadores como Santi Gimenez, Edson Álvarez o el Chino Huerta llegarán al Mundial

La selección mexicana derrotó a Islandia en el Estadio La Corregidora en un partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026, y Javier Aguirre salió satisfecho por el rendimiento colectivo de su equipo. El técnico nacional destacó la actitud, el orden y la respuesta de varios futbolistas que buscan un lugar en la lista definitiva.

“Lo que más me gustó fue el atrevimiento, la actitud y la comunión con la gente. Mejoramos en el juego aéreo y competimos bien”, señaló el Vasco en conferencia de prensa, quien también reconoció áreas de mejora. “Debemos ser más compactos; a veces quedamos muy abiertos o estirados y realizamos esfuerzos estériles llegando tarde. No me gusta que el equipo se abra demasiado porque nos hace vulnerables”.

Sobre el funcionamiento general y el desempeño individual, el entrenador nacional fue mesurado: “Estoy satisfecho, no solo por el gol, sino por el trabajo sin balón y la intensidad en la recuperación… nadie destacó por encima del resto, pero tampoco nadie quedó por debajo del nivel”. Para Aguirre, el amistoso fue útil para ampliar opciones y confirmar que hay jugadores “levantando la mano”.

Raúl ‘Tala’ Rangel se afianza como el portero principal

En la portería, Raúl ‘Tala’ Rangel sumó otro partido sin recibir gol y comienza a ganar la carrera por la titularidad a Luis Ángel Malagón. Aunque el entrenador admitió que hubo detalles por corregir, respaldó al arquero: “Hubo un par de jugadas que no me gustaron en la toma de decisiones, pero en términos generales estoy contento en la portería. Es el puesto donde más tranquilo estoy… hizo su trabajo correctamente y estoy tranquilo”.

Sobre Luis Ángel Malagón, el Vasco Aguirre apuntó: “Fue titular en Copa Oro Luis Ángel Malagón, lo hizo bien, tuvimos cuatro o cinco partidos con puerta a cero“.

El Vasco viajará a Europa para conocer cómo van los lesionados

El panorama rumbo a marzo, sin embargo, no está exento de complicaciones. Aguirre confirmó que las lesiones han alterado sus planes, ya que no puede contar con jugadores como Santiago Gimenez, Rodrigo Huescas, César ‘Chino’ Huerta, Luis Chávez y Edson Álvarez.

“Voy en la semana que viene a Europa, voy a intentar ver a todos; sé cómo está Chávez con el equipo, Santi iba el martes a Holanda para ver si lo dan de alta, Allegri ya lo quiere en el equipo. Huescas está ahí también, el Chino (Huerta), estamos discutiendo con sus clubes para ver los procesos de rehabilitación. Lo de Edson Álvarez también es un contratiempo terrible porque terminó en cirugía, y Luis Romo también se nos rompió para seis semanas. Es un contratiempo evidente perder a gente que nos ha ayudado a ganar títulos, hoy no sabemos si llegarán”, afirmó.

Destaca a Brian Gutiérrez

Uno de los nombres que volvió a levantar la mano fue Brian Gutiérrez. Aguirre aseguró que no le sorprende su nivel: “Yo a Brian lo conozco desde Chicago; antes de venir traía 11 goles y 11 asistencias. Es un jugador polivalente… es un muchacho joven que tiene mucha ilusión porque decidió jugar por nosotros los mexicanos y creo que lo está haciendo bien”.

Finalmente, de cara a la meta de alcanzar los cuartos de final en el Mundial, el seleccionador prefirió la prudencia: “Por mi experiencia en mundiales, es difícil hacer un pronóstico a tantos días del inicio… prefiero esperar a ver cómo nos presentamos el día de la inauguración e ir paso a paso. Ningún rival es fácil”. El camino continúa, y el Vasco busca llegar con el equipo más sólido posible al 11 de junio ante Sudáfrica.

