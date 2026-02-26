Los jugadores de la selección mexicana, felices e ilusionados con el Mundial 2026

Richard Ledezma, Jesús Garza, Israel Reyes y Erik Lira sueñan con jugar la próxima Copa del Mundo

El triunfo de la selección mexicana de 4-0 sobre Islandia dejó buenas sensaciones en los jugadores del Tricolor, quienes se ilusionan con estar en la lista final de Javier Aguirre para el Mundial del 2026.

Futbolistas como Richard Ledezma, Jesús Garza, Isarel Reyes y Erik Lira quedaron contentos con el desempeño del equipo y satisfechos con lo mostrado de manera individual, pensando en llenarle el ojo a Javier Aguirre.

Richard Ledezma, lleno de confianza

El futbolista de Chivas anotó un gol y sueña con estar en la Copa del Mundo 2026: “Es pura confianza que tengo ahorita y tengo que seguir haciendo las cosas bien allá en Chivas y vamos a ver qué cambia después de esto que está pasando con Chivas. Yo creo que sí me puse ahí cerca (de la lista final) y la verdad estoy muy contento por el gol; vamos a ver en la lista final”.

Representar a México, asegura que es “para mí un orgullo y efectivamente es mío, yo lo hago propio y creo que se ve hoy en el partido que me regaló el gol y pues obviamente estoy muy contento y muy feliz. Desde ese momento que me llamó Javier, la verdad… sí, Efra sabe, hablamos, estamos muy cerca, desde niños lo conocemos y él sabe que siempre quería representar a México”.

Jesús Garza vive un sueño

Jesús Garza no pudo ocultar su felicidad, asegurando que está viviendo un sueño con el Tricolor.

“Sí, feliz, feliz. Creo que es la palabra correcta. Creo que estoy viviendo un sueño y voy a seguir trabajando para volver. Está un Mundial a la vuelta de la esquina y seguir trabajando para eso. Siempre fue como la palabra motivación, diviértete y disfruta todo este proceso. Es lo que me mencionaba y, pues bueno, feliz y agradecido de estar acá”, señaló.

Y añadió: “Yo creo que portar el escudo. Creo que es lo más bonito que puede pasarle a un jugador, portar el escudo de la selección y la verdad que, independientemente si me toca un minuto o 90 minutos, jugar lo mejor de mí para estar bien acá con la selección”.

Israel Reyes: “Nadie se puede relajar”

Israel Reyes disfruta de la victoria, consciente de que viene lo más importante: “Creo que fue una victoria muy buena para todos. Momentos importantes previo al Mundial, lo que esperamos es hacer partidos muy buenos defensiva y ofensivamente, con jugadores nuevos que se están sumando bastante bien y, de alguna manera, creo que estamos encontrando el camino para llegar de gran forma al Mundial. Obviamente nadie se puede relajar, ningún compañero está relajado. No queremos quitar el dedo del renglón en algo tan importante, en algo tan histórico que podemos vivir todos juntos y realmente queremos dejar un buen sabor a todos los mexicanos”, señaló.

“Esperamos el 11 de junio todos estar celebrando el primer partido del Mundial, estar haciendo muy buen papel y estar haciendo un gran Mundial con todos ustedes. Compañeros que hoy son amigos también, es importante que se sumen así, importante que generen esa confianza en ellos mismos, esa competitividad dentro del vestidor y nosotros nos alegramos por ver a los muchachos crecer, por ver a los muchachos sumar a esta selección”.

Erik Lira quiere cantar el Himno en el Mundial

Erik Lira se ilusiona con cantar el Himno Nacional en el Mundial del 2026: “Estamos a 100 días del mejor Mundial en nuestro país. Estamos trabajando para eso, cada vez estamos más sólidos y agradecemos a toda la gente que se dio la vuelta. Fue bastante lindo. Es un sueño. Sé que soy capaz de eso, pero hasta estar ahí cantando el himno con mis compañeros y portando la playera de la selección en la cancha voy a estar seguro, y ahí va a ser el momento de demostrar. Me estoy preparando para eso y nos estamos preparando para eso también”.

“La verdad es que estoy bastante contento en lo individual. Me costó bastante, trabajé y estoy trabajando para llegar a mi mejor versión. El nivel es muy alto, no me voy a conformar con nada, pero soy alguien que prioriza primero lo colectivo, así que, si la selección está bien y estoy dentro de la cancha o fuera, voy a dar siempre mi mejor versión”, finalizó Lira.

