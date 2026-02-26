Chito Vera viste orgullosamente playera del América previo a UFC México 2026

Marlon está en el evento coestelar de la función que ofrece UFC el sábado en la Arena Ciudad de México

Marlon Vera encontró en sus entrenamientos en México, previo a su participación en UFC, la oportunidad perfecta para utilizar la playera del América. Además, no es cualquier playera, es la de su compatriota ecuatoriano Christian ‘Chucho’ Benítez, quien fuera campeón de goleo con las Águilas.

“Tengo una colección muy grande de playeras que he ido juntando. Vine a México y no había forma de que no trajera esa playera”, comentó. ‘Chito’ no es adepto a utilizarlas por lo que prácticamente la usó y la mandó a lavar para que regrese al lugar donde las tiene guardadas.

“Casi no las utilizo, solo unas cuantas, pero ya la sudé, la lavé y a guardarla”, dijo. Marlon está en el evento coestelar de la función que ofrece UFC el sábado en la Arena Ciudad de México ante el mexicano David Martínez.

El peleador ecuatoriano destacó el cariño que le tiene a México y aseguró que portar la camiseta del América fue una forma de rendir homenaje a uno de los futbolistas más importantes de su país. También reconoció que la afición mexicana siempre lo ha recibido con respeto y apoyo cada vez que visita el país.

Previo a su combate, ‘Chito’ se mostró motivado y enfocado en ofrecer un gran espectáculo para el público capitalino. Señaló que pelear en la Arena Ciudad de México representa una gran responsabilidad, pero también una oportunidad para consolidarse como uno de los referentes latinoamericanos dentro de la UFC.

