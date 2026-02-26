Zverev cae ante Kecmanovic y se despide del Abierto Mexicano de Tenis Telcel

Santiago González y el neerlandés David Pel quedaron eliminados en la primera ronda de la modalidad de dobles

El Abierto Mexicano de Tenis Telcel que se juega en Acapulco vivió una jornada electrizante este miércoles con la sorpresiva victoria del serbio Miomir Kecmanovic, número 84 del mundo, sobre el alemán Alexander Zverev, primer favorito y cuarto del ranking ATP. En un duelo de alta intensidad que se extendió a tres sets, el balcánico se impuso por 6-3, 6-7(3) y 7-6(4) para instalarse en los cuartos de final del certamen mexicano.

Desde el arranque, Kecmanovic mostró determinación y consistencia con su servicio, sumando cinco aces y quebrando en el cuarto y sexto juego gracias a la profundidad de su derecha, que incomodó constantemente a ‘Sascha’. Aunque el alemán logró recuperar un quiebre en el séptimo game, no fue suficiente para evitar que el serbio se llevara la primera manga por 6-3.

Zverev reaccionó en el segundo set y logró llevar el parcial hasta el tie-break, donde recuperó sensaciones y elevó su nivel en los puntos clave. El alemán defendió mejor su saque y terminó imponiéndose 7-6(3), obligando a un tercer episodio que mantuvo al público al filo de la butaca.

En el set definitivo, ambos volvieron a llevar el encuentro al límite en otro desempate, pero el desgaste físico comenzó a pesar en el campeón del torneo en 2021. Kecmanovic aprovechó esa merma y, con mayor frescura en los intercambios largos, cerró el tie-break 7-6(4) para consumar una de las campanadas del torneo.

La jornada también dejó otras sorpresas. El australiano Álex de Miñaur, segundo favorito, y el noruego Casper Ruud, tercer sembrado, ya se encuentran eliminados, lo que abre considerablemente el panorama en la parte alta del cuadro. La caída de los principales preclasificados ha convertido el torneo en un escenario impredecible rumbo a la recta final.

En otro resultado destacado, el francés Térence Atmane superó al español Rafael Jódar por 6-2, 4-6 y 6-1, en un duelo cambiante. Jódar ajustó en el segundo set para empatar el partido, pero en la manga definitiva Atmane recuperó contundencia con su saque y selló su pase a los cuartos de final con autoridad.

Asimismo, el italiano Flavio Cobolli, quinto favorito, avanzó tras vencer 6-4 y 6-4 al checo Dalibor Svrcina, mientras que la actividad continuará con duelos atractivos como el de Alejandro Davidovich Fokina frente a Mattia Bellucci. También habrá enfrentamientos entre estadounidenses y cruces internacionales que prometen más emociones en un Abierto de Acapulco que ya ha dejado claro que no respeta jerarquías.

Santiago González es eliminado en dobles

El mexicano Santiago González y el neerlandés David Pel quedaron eliminados en la primera ronda del dobles del Abierto Mexicano de Tenis Telcel en Acapulco, tras caer ante la dupla integrada por el alemán Alexander Zverev y el brasileño Marcelo Melo. El encuentro se definió en tres sets con parciales de 6-4, 3-6 y 10-4, en un duelo que se resolvió en el Match Tie Break y que marcó el adiós temprano del mexicano en casa.

El primer set se inclinó a favor de Zverev y Melo gracias a un quiebre en el noveno juego, cuando rompieron el servicio para colocarse 5-4 arriba. Con esa ventaja parcial, administraron el cierre y sellaron el 6-4, capitalizando el momento clave del episodio inicial ante una pareja que había competido punto a punto hasta entonces.

Para el segundo parcial, González y Pel ajustaron desde el fondo de la cancha y lograron un quiebre temprano en el segundo juego, lo que les permitió tomar ventaja de 3-0. Con el control del servicio y mayor precisión en la red, sostuvieron la diferencia hasta firmar el 6-3, forzando así la definición en el desempate definitivo ante la ovación del público en Acapulco.

En el Match Tie Break, Zverev y Melo impusieron condiciones desde el arranque y tomaron distancia en el marcador, sin dar margen de reacción. El 10-4 final confirmó su pase a la segunda ronda, mientras que Santiago González se despidió del torneo en la modalidad de dobles, pese a la reacción mostrada en el segundo set.

