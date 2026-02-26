México golea a Islandia y la Hormiga González levanta la mano rumbo al Mundial 2026

La selección mexicana cumple con una base de Chivas: los anotadores del partido fueron Armando González, Richard Ledezma, Jesús Gallardo y Brian Gutiérrez

México cumplió en Querétaro y derrotó 4-0 a Islandia en el Estadio La Corregidora, en un ensayo rumbo al Mundial 2026. El equipo de Javier Aguirre resolvió el trámite con autoridad ante un rival europeo que ofreció poca resistencia y permitió que el Tricolor impusiera condiciones desde el primer tiempo.

En una selección con base de Chivas, la noche tiene nombre y apellido: Armando ‘la Hormiga’ González. El delantero de Chivas firmó un gol y una asistencia, participó en los momentos clave del partido y dejó claro que quiere estar en la lista final de Aguirre. También levantaron la mano Richard Ledezma, quien marcó y mostró personalidad en la cancha, como Brain Gutiérrez, quien cerró la cuenta en el marcador. Todos ellos rojiblancos, aprovecharon la oportunidad para meterse en la conversación mundialista.

México vs Islandia, en vivo el partido amistoso. | Alejandra Suárez.

Otro que destacó fue Jesús Gallardo, determinante por la banda con gol y asistencia. El lateral se sumó al ataque con precisión y fue pieza constante en la construcción ofensiva. Ante un rival que no exigió a fondo, México encontró respuestas individuales que pueden pesar en la definición del plantel rumbo a 2026. Erik Lira se afianza y Marcel Ruiz se mantiene en la lucha.

El encuentro arrancó con mucha intensidad, con una afición volcada con el Tricolor y un rival que apostó por presionar la salida desde los primeros minutos. Javier Aguirre dio algunas pistas de lo que podremos ver más adelante, al volver a tener a Raúl ‘Tala’ Rangel como el portero titular del equipo.

El Tri se pintó de rojiblanco, con seis jugadores de las Chivas en el once inicial: Tala Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Armando González.

Islandia incomodó en los minutos inciales y estuvo cerca de sorprender tras una pérdida en zona baja. Everardo López se equivocó en la salida y el ‘Tala’ Rangel apareció para evitar el gol visitante al minuto 13. México respondió con un doble remate dentro del área al 17’, avisando que el primero estaba cerca.

Y sí, el 1-0 llegó al minuto 21. Jesús Gallardo mandó un centro desde la izquierda hacia la Hormiga González, quien controló en primer poste y asistió a Richard Ledezma. El futbolista apareció a segundo poste para conectar de cabeza y mandar el balón al fondo de la red.

Richard Ledezma celebra el segundo gol de México. | Alejandra Suárez.

Apenas festejaban el primero, cuando al 24’, Armando ‘la Hormiga’ González se estrenó como goleador del Tri, ampliando la ventaja al cerrar sin marca en segundo poste, tras otro servicio de Gallardo, firmando su primer gol con la selección, en un partido en el que ya llevaba anotación y asistencia.

¡Goooool de la Hormigaaaaaa! El delantero del momento hace el 2-0 vs Islandia y es su primer gol con México 🐜🐐😍 #ModoVikingo pic.twitter.com/fLAs7xpyCf — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 26, 2026

Con el 2-0, México tomó el control del trámite. Erik Lira probó desde fuera del área al 32’, mientras que el Piojo Alvarado exigió al arquero Anton Ari Einarsson al 37’. Islandia se replegó en los minutos finales para evitar un tercer tanto.

Para el segundo tiempo, el Tricolor mantuvo la posesión y el dominio, vinieron algunos cambios con el ingreso de hombres como Charly Rodríguez, Alexis Gutiérrez y Erick Sánchez, llegando el 3-0 al minuto 59 por conducto de Jesús Gallardo, quien coronó una gran noche, no sólo con el gafete de capitán, sino como una de los mejores en la cancha con un cabezazo a las redes.

El 4-0, llegó en el tiempo de compensación, en una gran jugada individual de Brian Gutiérrez, quien robó el balón en el mediocampo para enfilarse a la portería y cerrar la cuenta. Ahora, todo está en la decisión de Javier Aguirre.

¡Puro power de Chivas! Gol de Brian Gutiérrez para el 4-0 de México vs Islandia 😍🔥🐐 #ModoVikingo pic.twitter.com/hW3sanwfys — TUDN MEX (@TUDNMEX) February 26, 2026

¿Cuándo es el próximo partido amistoso de México? Fecha, rival y dónde ver en vivo

La selección mexicana continuará su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 con partidos muy interesantes:

México vs Portugal | 28 de marzo | Estadio Banorte

México vs Bélgica | 31 de marzo | Soldier Field

México vs Ghana | 22 de mayo | Estadio Cuauhtémoc

México vs Australia | 30 de mayo | Rose Bowl

TE PUEDE INTERESAR: