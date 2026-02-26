México vs Islandia en vivo: transmisión, análisis y reacciones del amistoso en Jugando Claro

México venció con contundencia a Islandia y varios jugadores levantan la mano para la lista final de Javier Aguirre

La selección mexicana de fútbol enfrentó su tercer partido del año 2026. En Jugando Claro estamos listos para repasar lo más destacado del juego ante Islandia en Querétaro: los aprobados de Javier ‘Vasco’ Aguirre, la polémica arbitral, las reacciones, conferencias de prensa y el mejor análisis con nuestro grupo de especialistas.

México respondió con autoridad en Querétaro y derrotó 4-0 a Islandia en el Estadio La Corregidora, en un ensayo rumbo al Mundial 2026. La figura fue Armando “la Hormiga” González. El delantero participó en el 1-0 al asistir a Richard Ledezma al minuto 21 y marcó el 2-0 apenas tres minutos después, tras otro servicio de Jesús Gallardo. El lateral también dejó huella con gol y asistencia, mientras que Ledezma y Brian Gutiérrez aprovecharon su oportunidad en un once con fuerte presencia rojiblanca. Antes, Raúl ‘Tala’ Rangel evitó el tanto islandés al 13’ tras un error en salida.

En el complemento, México mantuvo la posesión y amplió la ventaja. Gallardo firmó el 3-0 al 59’, confirmando su peso por la banda izquierda. Ya en tiempo de compensación, Gutiérrez robó el balón en mediocampo y sentenció el 4-0. El Tri cumplió, dejó buenas sensaciones individuales y sumó un triunfo que alimenta la competencia interna rumbo a 2026.

