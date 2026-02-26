Países Bajos evaluará a Monterrey como sede de preparación para el Mundial 2026

Directivos neerlandeses visitan el Gigante de Acero para evaluar logística, seguridad y posibles sedes de concentración rumbo a 2026

Monterrey sería sede de Países Bajos. Imago 7| Reuters

En Monterrey no se detienen en su preparación rumbo al Mundial 2026 y, desde este jueves, recibirán a directivos de la federación de Países Bajos, quienes podrían disputar en el Gigante de Acero un partido de dieciseisavos de final.

La selección de Países Bajos mantendrá su sede en Estados Unidos, ya que jugará en Houston, Dallas y Kansas City durante la fase de grupos; sin embargo, ya evalúa dónde podría realizar su preparación en caso de avanzar a la siguiente ronda.

El partido entre Monterrey y Cruz Azul servirá para que los dirigentes neerlandeses observen la operación del Gigante de Acero y analicen posibles opciones de hotel de concentración, además de revisar aspectos de movilidad, logística y seguridad.

En semanas recientes, Monterrey también recibió a directivos de Surinam y al cuerpo técnico de Bolivia, quienes visitaron la ciudad para conocer detalles de lo que sería su preparación de cara al repechaje internacional que se disputará en la capital regiomontana.

Debido a que Rayados estará en competencia dentro de la Liga MX, tanto Bolivia como Surinam recorrieron las instalaciones del Tec de Monterrey, cuyas canchas fueron aprobadas por la FIFA para que ahí se realicen los entrenamientos de ambas selecciones a finales de marzo.

Monterrey recibirá cuatro partidos del Mundial 2026 en el Gigante de Acero: tres correspondientes a la fase de grupos y uno más de dieciseisavos de final, instancia en la que podría tener actividad la selección de Países Bajos.

TE PUEDE INTERESAR