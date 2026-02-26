Arly Velásquez, único mexicano en los Juegos Paralímpicos Milano Cortina 2026

El esquiador representará a México por quinta vez en unos Juegos Paralímpicos de Invierno

El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, abanderó al esquiador, Arly Velásquez, como el único deportista de la delegación mexicana que participará en los Juegos Paralímpicos de Invierno en Milano Cortina 2026, que se realizarán del 6 al 15 de marzo, en Italia.

Para Arly Velásquez, la justa representará su quinta cita invernal paralímpica, luego de su paso por los Juegos de Vancouver 2010, Sochi 2014, Pyeongchang 2018 y Beijing 2022. Aseguró que se encuentra en el mejor momento de su

“La preparación ha sido la más importante que tenido en toda mi carrera de 17 años. Justo este año me enteré que tengo 150 carreras internacionales, no la verdad no sabía que tenía 21 medallas y las últimas han sido siete en estos últimos dos años. Ya hoy en día dominamos al 100% el circuito norteamericano y estamos listos para las grandes ligas.

Fuimos al campeonato del mundo con todos los mejores y estuvimos en el top 10 en febrero del año pasado y pues esta ocasión estoy sumamente emocionado por ir a los Juegos Paralímpicos donde estoy seguro que nuestra participación va a ser la mejor históricamente. Hoy estoy en mi mejor momento y hay Arly todavía para largo, yo creo que al menos otros dos Juegos Paralímpicos”, dijo emocionado el deportista originario de Cancún.

Arly Velásquez partirá a Italia el próximo sábado, para la ceremonia inaugural. Se presentará el 7 de marzo en la prueba de Downhill, el 9 en Super-G y el 13 en Giant-Slalom, todas en la categoría LW10-1.

“Hoy en día me gusta más la técnica que es el slalom gigante y es donde llevo muchísimas medallas en las últimas dos temporadas en el circuito de Norteamérica. Entonces, ¿qué expectativas? tenemos un plan en el equipo con mi mentor que no está hoy aquí, pero ya acordamos que vamos a ser muy prudentes en las de velocidad y vamos a empujarle en las de giant slalom”, apuntó Arly, quien ganó lugar a Milano Cortina 2026, luego de conseguir un histórico décimo lugar en la prueba de slalom gigante del Campeonato Mundial de Para Esquí Alpino 2025, que se realizó en Maribor, Eslovenia, el año pasado.

