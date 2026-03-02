Códigos de Free Fire hoy 2 de marzo 2026: ¿Cuáles son y cómo canjearlos?
Espera increíbles recompensas dentro de los códigos canjeables en este arranque de mes, mismas que podrá usar en las diversas misiones
- ¿Cuándo es el Pokémon Day y qué están preparando para celebrar sus 30 años?
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, en concierto: fechas en México y precio de boletos
- ¿Cómo recuperar mi cuenta de Free Fire? Guía paso a paso
Los jugadores de Free Fire ya pueden consultar los códigos de recompensa disponibles hoy 2 de marzo de 2026. Garena mantiene activa la dinámica de canje para que la comunidad obtenga skins, cajas y otros artículos dentro del juego sin costo. Como ocurre cada día, los códigos tienen vigencia limitada y deben utilizarse cuanto antes.
A continuación, te compartimos los códigos de Free Fire hoy lunes 2 de marzo de 2026 y la forma correcta de canjearlos paso a paso.
Estos son los códigos de Free Fire hoy lunes 2 de marzo de 2026
Estos son los códigos activos compartidos para este lunes:
- H8YC4TN6VKQ9
- FF6YH3BFD7VT
- B1RK7C5ZL8YT
- 4ST1ZTBZBRP9
- BR43FMAPYEZZ
- UPQ7X5NMJ64V
- S9QK2L6VP3MR
- FFR4G3HM5YJN
- 6KWMFJVMQQYG
- FZ5X1C7V9B2N
- FT4E9Y5U1I3O
- FP9O1I5U3Y2T
- FM6N1B8V3C4X
- FA3S7D5F1G9H
- FK3J9H5G1F7D
- FU1I5O3P7A9S
- F7F9A3B2K6G8
- FE2R8T6Y4U1I
- FQ9W2E1R7T5Y
- K9QP6K2MNL8V
- V3QJ1M9KRP7V
- D8MJ4Q6LVK2R
- B3G7A22TWDR7
- WD4XJ7WQZ42A
- FFMCB7XLVNC
- XZJZE25WFEJJ
- FFCMCP5J9SS3
- RD3TZKWME65
- ZRWJ4N8VX56
- FF9MU31CXKRG
- FFWV2YNQFV9S
- EYH2W3XK8UPG
- FF7MUY4MEGSC
- U8547JGJH5MG
- VNY3MQWNKEGU
- ZZATXR24QFS8
- FJAAT3ZREM45
- FFN9Y8KY4Z89
- HZ2RM8W9YPT7
Recuerda que cada código tiene 12 caracteres y solo puede utilizarse una vez por cuenta.
¿Cómo canjear los códigos de Free Fire, conseguir skins y otras recompensas?
Para obtener las recompensas, sigue estos pasos:
- Ingresa al portal oficial de recompensas en reward.ff.garena.com
- Inicia sesión con tu cuenta vinculada a Free Fire (Facebook, Google, Apple, VK o X).
- Copia y pega el código de 12 caracteres en el campo correspondiente.
- Haz clic en “Canjear” para confirmar.
Si el código es válido, aparecerá un mensaje de confirmación y los objetos se enviarán al buzón interno del juego. En la mayoría de los casos llegan en minutos, aunque pueden tardar hasta 24 horas.
¿Por qué pueden caducar los códigos de Free Fire?
Los códigos de Free Fire no son permanentes. Garena los publica durante eventos, colaboraciones o transmisiones especiales, y suelen tener un límite de tiempo o de canjes disponibles. Cuando se alcanza ese límite o vence la fecha, el sistema muestra un mensaje de error al intentar utilizarlos.
Si algún código no funciona, puede deberse a que ya expiró o alcanzó el máximo de usos. Para no perder recompensas, lo recomendable es revisar a diario las actualizaciones y canjearlos lo antes posible. Así podrás acceder a skins, emotes y otros artículos que mejoran la experiencia dentro del juego.