Códigos de Free Fire hoy 2 de marzo 2026: ¿Cuáles son y cómo canjearlos? 

Los jugadores de Free Fire ya pueden consultar los códigos de recompensa disponibles hoy 2 de marzo de 2026. Garena mantiene activa la dinámica de canje para que la comunidad obtenga skins, cajas y otros artículos dentro del juego sin costo. Como ocurre cada día, los códigos tienen vigencia limitada y deben utilizarse cuanto antes.

A continuación, te compartimos los códigos de Free Fire hoy lunes 2 de marzo de 2026 y la forma correcta de canjearlos paso a paso.

Estos son los códigos de Free Fire hoy lunes 2 de marzo de 2026

Estos son los códigos activos compartidos para este lunes:

H8YC4TN6VKQ9

FF6YH3BFD7VT

B1RK7C5ZL8YT

4ST1ZTBZBRP9

BR43FMAPYEZZ

UPQ7X5NMJ64V

S9QK2L6VP3MR

FFR4G3HM5YJN

6KWMFJVMQQYG

FZ5X1C7V9B2N

FT4E9Y5U1I3O

FP9O1I5U3Y2T

FM6N1B8V3C4X

FA3S7D5F1G9H

FK3J9H5G1F7D

FU1I5O3P7A9S

F7F9A3B2K6G8

FE2R8T6Y4U1I

FQ9W2E1R7T5Y

K9QP6K2MNL8V

V3QJ1M9KRP7V

D8MJ4Q6LVK2R

B3G7A22TWDR7

WD4XJ7WQZ42A

FFMCB7XLVNC

XZJZE25WFEJJ

FFCMCP5J9SS3

RD3TZKWME65

ZRWJ4N8VX56

FF9MU31CXKRG

FFWV2YNQFV9S

EYH2W3XK8UPG

FF7MUY4MEGSC

U8547JGJH5MG

VNY3MQWNKEGU

ZZATXR24QFS8

FJAAT3ZREM45

FFN9Y8KY4Z89

HZ2RM8W9YPT7

Recuerda que cada código tiene 12 caracteres y solo puede utilizarse una vez por cuenta.

¿Cómo canjear los códigos de Free Fire, conseguir skins y otras recompensas?

Para obtener las recompensas, sigue estos pasos:

Ingresa al portal oficial de recompensas en reward.ff.garena.com

Inicia sesión con tu cuenta vinculada a Free Fire (Facebook, Google, Apple, VK o X).

Copia y pega el código de 12 caracteres en el campo correspondiente.

Haz clic en “Canjear” para confirmar.

Si el código es válido, aparecerá un mensaje de confirmación y los objetos se enviarán al buzón interno del juego. En la mayoría de los casos llegan en minutos, aunque pueden tardar hasta 24 horas.

¿Por qué pueden caducar los códigos de Free Fire?

Los códigos de Free Fire no son permanentes. Garena los publica durante eventos, colaboraciones o transmisiones especiales, y suelen tener un límite de tiempo o de canjes disponibles. Cuando se alcanza ese límite o vence la fecha, el sistema muestra un mensaje de error al intentar utilizarlos.

Si algún código no funciona, puede deberse a que ya expiró o alcanzó el máximo de usos. Para no perder recompensas, lo recomendable es revisar a diario las actualizaciones y canjearlos lo antes posible. Así podrás acceder a skins, emotes y otros artículos que mejoran la experiencia dentro del juego.

