Misterio en Hollywood: ¿Zendaya y Tom Holland ya se casaron?

Los jóvenes actores no han ocultado su amor | IG: zendaya

Los rumores sobre una posible boda entre Zendaya y Tom Holland tomaron fuerza este fin de semana luego de declaraciones que sorprendieron en la alfombra roja de los Actor Awards 2026. La pareja, que ha mantenido su relación lejos de los reflectores, podría haber dado un paso más sin hacerlo público.

Fue el estilista Law Roach, colaborador cercano de Zendaya desde hace años, quien encendió la conversación. Durante una entrevista con Access Hollywood, aseguró: “La boda ya ocurrió. ¡Te la perdiste!”. Ante la insistencia del reportero, reafirmó: “Es totalmente cierto”. Sus palabras bastaron para que el tema se volviera tendencia en redes sociales.

Zendaya y Tom Holland se conocieron en 2016 durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming. En 2021 confirmaron su relación, aunque desde entonces han optado por la discreción. El compromiso se hizo evidente a inicios de 2025, cuando la actriz apareció en los Golden Globe Awards con un anillo en la mano izquierda. Meses después, Holland confirmó la noticia al corregir a un fotógrafo que llamó “novia” a Zendaya: “Prometida”.

Desde entonces, ambos han evitado compartir detalles sobre su vida privada. Roach incluso había declarado tiempo atrás que “por supuesto” ayudaría a Zendaya con su vestido cuando llegara el momento. Ahora, sus recientes declaraciones sugieren que ese momento ya pasó.

Las especulaciones crecieron luego de que paparazzi captaran a la actriz usando un anillo de oro que muchos identificaron como alianza matrimonial. Sin embargo, ni Zendaya ni Holland han publicado información sobre una ceremonia o celebración.

El anuncio también coincidió con rumores sobre un posible embarazo, lo que intensificó la conversación en redes sociales. La falta de confirmación oficial ha dejado espacio para preguntas sobre el lugar, la fecha y los invitados.

A pesar de la incertidumbre, la reacción del público ha sido de respaldo. Zendaya y Tom Holland se han consolidado como una de las parejas más seguidas de la industria, y cualquier paso en su relación genera interés inmediato.

Por ahora, la única confirmación proviene de las palabras de Law Roach. Si la boda ocurrió, fue bajo las condiciones que la pareja ha defendido desde el inicio: privacidad y control sobre lo que deciden compartir. Mientras tanto, sus seguidores esperan una declaración directa que despeje las dudas.

