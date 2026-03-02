Resultados de loterías y chances: números que cayeron y ganadores | 1 de marzo de 2026

Como es normal durante los domingos, no hubo sorteos de loterías principales y los reflectores fueron para los chances.

El tercer mes de año arrancó en día domingo, que es la jornada atípica de la semana para los juegos de azar en Colombia. Como es costumbre, no hubo sorteos de loterías principales, así que toda la atención se centró en los chances que siempre dejan ganadores repartidos por todo el país con sus diferentes modalidades.

Resultados de chances

Pick 3: 363

363 Pick 4: 1235

1235 Fantástica Noche: 8593-6

8593-6 Cafeterito Noche: 2317-4

2317-4 Motilón Noche: 1196-5

1196-5 Caribeña Noche: 8352-6

8352-6 Astro Luna: 0697 – Piscis

0697 – Piscis Sinuano Noche: 5816-6

5816-6 Culona Noche: 9036

9036 Chontico Noche: 5658-3

5658-3 Pijao de Oro: 8079-0

8079-0 Paisita Noche: 3757 – Zorro

3757 – Zorro Dorado Noche: 6452-5

Proceso para reclamar el premio de un chance

Como regla general, todos los juegos establecen un monto máximo que se puede reclamar en cualquier punto de venta y con un procedimiento simple que consiste en llenar los datos en el tiquete ganador. Para conocer los límites sobre el particular, se recomienda ver el reglamento impreso en el reverso o en el sitio web de la compañía.

En caso de superar el tope, el proceso puede ser un poco más complejo. Con miras a garantizar la seguridad del ganador, la compañía puede definir condiciones como acercarse a una oficina y reunir una documentación para hacer efectivo el pago a través de una transferencia bancaria u otro medio idóneo.

