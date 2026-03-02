Domenec Torrent dejaría el banquillo de Monterrey; Nico Sánchez tomaría el mando

La directiva de Monterrey cortaría al técnico español tras caer 2-0 y dejaría al exjugador argentino como interino

Domenec Torrent dejaría de ser el entrenador del Monterrey después de la derrota 2-0 ante el Cruz Azul en el Gigante de Acero en la jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX; el argentino Nico Sánchez será quien se haga cargo del equipo, por lo menos para los próximos dos partidos.

Aunque el Monterrey jugará el miércoles la jornada 9 recibiendo a Gallos Blancos del Querétaro en el Gigante de Acero, los máximos dirigentes del Club de Futbol Monterrey decidieron dar por terminada la relación con el entrenador español.

Torrent todavía dirigió la práctica del domingo por la mañana en el campo de entrenamiento El Barrial, en donde charló con los jugadores y estuvo a cargo de los trabajos de los elementos suplentes. Su permanencia parecía no estar en duda.

Cabe señalar que hasta el momento, la directiva de Rayados no ha sacado un comunicado para hacer oficial el cese del entrenador, mismo que se podría dar este lunes.

La decisión de cortar a Torrrent viene después de analizar su relación con el plantel, ya que con algunos elementos ya no tenía un buen diálogo, incluso algunos jugadores salieron molestos y no saludaron al entrenador tras salir de cambio en el duelo ante Cruz Azul.

Domenec Torrent deja al Monterrey en la novena posición de la tabla general a un punto de la zona de Liguilla, ya que Rayados ha cosechado 10 unidades de 24 en disputa, producto de: tres victorias, un empate y cuatro derrotas.

El argentino Nicolás Sánchez, quien jugó para Rayados del 2017 al 2021, se hará cargo de la dirección técnica de manera interina y dirigirá al equipo ante Querétaro en el Gigante de Acero.

