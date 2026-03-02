¡Drama total en TGL! Boston Common elimina a Jupiter Links en el desempate

Boston vence 7-6 a Jupiter en overtime del TGL Golf 2026; el empate 6-6 en singles llevó al desempate y eliminó a Jupiter

Jupiter Links Golf Club llegó al 1 de marzo con la presión al máximo: era un partido de vida o muerte en el TGL Golf 2026. Con una racha exigente de tres duelos en tres días, el equipo necesitaba puntos para sostener sus aspiraciones de postemporada. Del otro lado, Boston Common Golf ya tenía amarrado al menos el tercer puesto y salió a buscar el impulso final hacia el sembrado número uno, respaldado por su perfil de potencia con el driver, mientras Jupiter apostó por su carta fuerte: la precisión y su dominio en greens en regulación (73.3%).

El arranque marcó el tono. Boston pegó primero en el hoyo 1 (“Cut The Sails”) y se llevó el punto por 1, con un putt clave de Keegan Bradley desde 10 pies 2 pulgadas, mientras Jupiter aceptó el gimme de Akshay Bhatia. En ese mismo hoyo, Rory McIlroy abrió con un drive de 392 yardas y Boston puso presión con tiros de arena: Tom Kim dejó su wedge a 17 pies 1 pulgada y Hideki Matsuyama lo acercó a 10 pies 2 pulgadas, pero el cierre favoreció a los verdes.

Un duelo de golpes cortos, hammers y penalidades

Jupiter respondió rápido en el hoyo 2 (“Sterling”). Los rojos ganaron el hoyo por 1 punto con una secuencia de golpes cortos y putts que sostuvieron el ritmo: Max Homa embocó desde 2 pies 5 pulgadas, Bradley respondió con un putt corto, Hideki resolvió desde 11 pies 5 pulgadas, y Jupiter mantuvo la pelea con wedges de Akshay y Rory. El empate en el global se instaló desde los primeros compases.

El golpe emocional llegó en el hoyo 3 (“Fallen Pine”). Jupiter se llevó 2 puntos por concesión, con Akshay Bhatia embocando desde 15 pies 6 pulgadas para inclinar el momento. En medio de la tensión, Jupiter lanzó el Hammer y Boston lo aceptó, una apuesta directa que elevó el riesgo. Boston intentó sostenerse con Bradley y Tom Kim desde el tee, pero el daño ya estaba hecho.

Boston contestó en el hoyo 4 (“The Jup Life”). Ganó por concesión para 1 punto y además tomó iniciativa estratégica: lanzó el Hammer y Jupiter lo rechazó, lectura prudente para evitar un castigo doble. Hideki atacó el green con un 6-iron de 216 yardas, mientras Rory y Akshay buscaron ventaja desde el driver. El partido se convirtió en una batalla de decisiones tácticas.

En el hoyo 5 (“Cliffhanger”) Boston dio un paso grande. Se quedó con 2 puntos, con Bradley resolviendo desde 2 pies 3 pulgadas y Boston aceptando el gimme de Akshay tras conceder putt. Aquí volvió la tensión: Boston tiró el Hammer y Jupiter lo aceptó, y aun así los verdes salieron mejor librados. Cada hammer empezó a pesar como un golpe de campeonato.

Empate en singles y sentencia en el overtime

La mitad del recorrido dejó el marcador apretado con una cadena de igualdades. El hoyo 6 (“Temple”) terminó empatado, con putts de Hideki (7 pies 10) y Homa (19 pies 10) que evitaron pérdidas. El hoyo 7 (“The Last Toll”) también acabó en tie, con concesiones de ambos lados y un intercambio preciso hacia el green. El hoyo 8 (“Alpine”) mantuvo el empate, pese a que Jupiter lanzó el Hammer y Boston lo aceptó sin que el riesgo alterara el resultado.

El hoyo 9 (“Storrowed”) fue determinante. Boston ganó por concesión para 1 punto, pero el trayecto incluyó tensión pura: Jupiter pidió timeout (le quedó uno) y después recibió un golpe de penalidad de 1 stroke. Tom Kim envió su salida a zona de castigo y el hoyo exigió control absoluto. Boston aprovechó el momento para equilibrar el duelo en un escenario de máxima presión.

El cierre mantuvo el suspenso. El hoyo 10 (“Caverns”) terminó empatado, Jupiter ganó el hoyo 11 por concesión, y Boston respondió con el punto en el hoyo 12. En el hoyo 13 (“Stinger”) hubo nuevo sacudón: Boston pidió timeout y luego fue sancionado con un golpe de penalidad, aunque el hoyo concluyó en empate. Jupiter se llevó el hoyo 14 (“Cenote”) por concesión, y la modalidad Singles terminó 6-6. Todo se definió en el desempate.

En el overtime, Boston fue más preciso. Boston Common Golf ganó en OT y cerró el global 7-6, al imponerse en Matchup 1 y Matchup 3, mientras Jupiter solo rescató el segundo enfrentamiento. Los tiros quedaron a distancias cortas: Homa dejó la bola a 10 pies 9, Hideki a 10 pies 4, Tom Kim a 4 pies 3 y Bradley a 2 pies 6, ejecución que marcó la diferencia. Con esta derrota, Jupiter Links GC quedó eliminado de la contienda por playoffs, mientras Boston consiguió el primer sembrado en el TGL Golf 2026.

Te puede interesar