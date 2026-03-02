Shakira desde el Zócalo de la CDMX: así se vivió el icónico concierto gratis de la colombiana

No te pierdas todos los detalles del esperado concierto de la colombiana en la capital del país

La colombiana está lista para hacer vibrar a la capital del país | Reuters

La Ciudad de México vive una jornada histórica con el concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino. La cantante colombiana eligió la plancha del Centro Histórico para cerrar su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, en un evento que promete reunir a más de 300 mil personas.

El espectáculo marca el regreso de Shakira al Zócalo casi dos décadas después de su presentación en 2007. Desde la mañana del domingo 1 de marzo, miles de fans comenzaron a ingresar al primer cuadro de la ciudad, mientras otros acamparon desde el 28 de febrero para asegurar un lugar cercano al escenario.

¿A qué hora inicia el concierto de Shakira en el Zócalo de CDMX este domingo 1 de marzo?

El concierto de Shakira está programado para iniciar a las 20:00 horas (8:00 p.m.) este domingo 1 de marzo de 2026. Autoridades capitalinas recomendaron llegar con varias horas de anticipación, ya que los accesos podrían saturarse antes del inicio del espectáculo.

Debido a la alta concentración de asistentes, se implementaron cierres viales y modificaciones en el transporte público. El escenario ya está completamente instalado y la logística lista para recibir a la artista en uno de los eventos masivos más esperados del año.

Shakira en el Zócalo: ¿Cuál es el playlist del concierto gratis en CDMX?

Aunque el setlist oficial puede presentar variaciones, en redes sociales circula un posible repertorio que incluye algunos de los temas más reconocidos de la cantante. Entre ellos destacan “Hips Don’t Lie”, “Ojos Así” y “Antología”, además de canciones recientes de su nueva etapa musical.

El concierto forma parte del cierre de su gira mundial, por lo que se espera un recorrido por distintas etapas de su carrera. La expectativa es alta, especialmente porque se trata de un show gratuito en uno de los espacios públicos más emblemáticos del país.

Tengo una mezcla de emoción y nostalgia por este cierre de mi gira en mi casa, México.



Veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y estoy viendo en vivo cómo empiezan ya a ocupar la plaza. Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí.



Esta noche prometo… pic.twitter.com/8Hlo2vhqjV — Shakira (@shakira) March 1, 2026

Transmisión EN VIVO del concierto de Shakira en el Zócalo

Para quienes no logren ingresar a la plancha del Zócalo, el concierto contará con transmisión en vivo a través de pantallas gigantes instaladas en distintos puntos del Centro Histórico. Entre los espacios confirmados se encuentran Alameda Central, Monumento a la Revolución, Calle 5 de mayo, Avenida Juárez, Pino Suárez y Avenida 20 de noviembre.

Además, el evento podrá seguirse mediante plataformas digitales y redes sociales oficiales de la artista. Esta alternativa permitirá que más personas disfruten del espectáculo sin exponerse a aglomeraciones.

Shakira en el Zócalo: ¿Cómo llegar en Metro y Metrobús y cuál es su horario?

Las autoridades recomiendan acudir en transporte público y evitar el uso del automóvil particular debido a los cierres viales en el Centro Histórico.

Metro CDMX: La Línea 2 (azul) acerca a estaciones como Pino Suárez y Bellas Artes. La estación Zócalo-Tenochtitlán permanecerá cerrada por seguridad.

Metrobús: Varias líneas operarán con servicio extendido y ajustes en rutas para facilitar el acceso.

El servicio de Metro y Metrobús tendrá horario ampliado hasta aproximadamente la 01:00 de la madrugada tras finalizar el evento.

Accesos recomendados y rutas alternas

Los ingresos peatonales principales se ubican por calles como Pino Suárez y 20 de Noviembre, además de otros puntos que conectan con la Plaza de la Constitución. Se recomienda planear la ruta con anticipación y considerar caminar desde estaciones cercanas para evitar congestionamientos.

Entre las vialidades alternas para llegar al Centro destacan Eje 1 Norte, Avenida Insurgentes y Eje Central Lázaro Cárdenas, dependiendo del punto de origen.

¿Qué se puede llevar y qué está prohibido en el concierto?

El Gobierno de la CDMX publicó una lista de objetos permitidos y restringidos.

Permitidos:

Bolsa pequeña o cangurera

Celulares

Binoculares

Impermeables o chamarras

Baterías externas

Prohibidos:

Mochilas grandes

Objetos punzocortantes

Latas

Bebidas alcohólicas

Hieleras

Aerosoles

Rayos láser

Envases de vidrio

Drones

Pirotecnia

Con una asistencia estimada superior a 300 mil personas, el concierto de Shakira en el Zócalo podría romper récord de afluencia en la capital. La plancha del Centro Histórico se convierte nuevamente en escenario de un evento masivo que combina música, transmisión en vivo y acceso gratuito, consolidando una de las presentaciones más esperadas de 2026.

