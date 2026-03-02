SAG Awards 2026: lista completa de ganadores de la 32ª edición
Noah Wyle hizo historia tras ganar los cinco premios principales por una actuación en televisión en una sola temporada
La 32ª edición de los SAG Awards 2026 marcó un momento clave en la temporada de premios rumbo al Oscar, con una competencia intensa entre producciones como Sinners, Frankenstein y One Battle After Another. La ceremonia, celebrada este domingo, confirmó tendencias y dio sorpresas que podrían influir directamente en la carrera hacia la estatuilla dorada, consolidando a varias estrellas como favoritas en sus respectivas categorías.
La gran protagonista de la noche fue la cinta de terror vampírico ambientada en los años 30, Sinners, que se alzó como la máxima ganadora, llevándose el premio al mejor elenco cinematográfico y también el galardón a mejor actor. El triunfo de la película refuerza su posición como contendiente fuerte en la recta final de la temporada, especialmente tras imponerse en una categoría considerada termómetro del Oscar.
En televisión, producciones como The Pitt y The Studio dominaron en drama y comedia respectivamente, mientras que varias interpretaciones individuales fueron reconocidas por el gremio de actores.
Noah Wyle hizo historia, el actor se convirtió en el primer hombre en ganar los cinco premios principales por una actuación en televisión en una sola temporada, incluyendo el Critics Choice Award, el Emmy, el Golden Globe, el SAG Actor Award y el Television Critics Association Award. Con este logro impresionante, Wyle se perfila como uno de los favoritos rumbo a los Oscar, consolidando su estatus como uno de los talentos más destacados de la industria.
Catherine O’Hara, es homenajeada de manera póstuma
O’Hara fue homenajeada en los SAG Awards 2026, al ganar el premio a Mejor Actriz en una Serie de Comedia por su icónica actuación en The Studio. La actriz, quien falleció el 30 de enero a los 71 años, fue reconocida entre un grupo de talentosas nominadas como Kathryn Hahn, Jenna Ortega, Jean Smart y Kristen Wiig, pero fue O’Hara quien se llevó el galardón, consolidando así su legado en la televisión y la comedia.
Durante la ceremonia, Seth Rogen, su compañero de elenco en The Studio, subió al estrado para recibir el premio en nombre de O’Hara, haciendo un emotivo llamado a que su trabajo y talento sean llevados a nuevas generaciones, para que su legado continúe vivo. Cuando su nombre fue anunciado, las actrices nominadas con ella aplaudieron con emoción, reconociendo la ausencia de una de las figuras más emblemáticas de la comedia, mientras la memoria de Catherine O’Hara se celebraba en un merecido homenaje en los SAG Awards. A continuación, la lista completa de ganadores:
Mejor actuación de una actriz en un papel protagónico
Ganadora: Jessie Buckley, Hamnet
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Chase Infiniti, One Battle After Another
- Emma Stone, Bugonia
Mejor actuación de un actor en un papel protagónico
Ganador: Michael B. Jordan, Sinners
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Jesse Plemons, Bugonia
Mejor actuación de una actriz en un papel secundario
Ganadora: Amy Madigan, Weapons
- Ariana Grande, Wicked: For Good
- Odessa A’Zion, Marty Supreme
- Wunmi Mosaku, Sinners
- Teyana Taylor, One Battle After Another
Mejor actuación de un actor en un papel secundario
Ganador: Sean Penn, One Battle After Another
- Benicio Del Toro, One Battle After Another
- Miles Caton, Sinners
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Paul Mescal, Hamnet
Mejor actuación de un elenco en una serie dramática
Ganador: The Pitt
- Severance
- The Diplomat
- Landman
- The White Lotus
Mejor actuación de un actor en una película para televisión o serie limitada
Ganador: Owen Cooper, Adolescence
- Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
- Jason Bateman, Black Rabbit
- Stephen Graham, Adolescence
- Matthew Rhys, The Beast in Me
Mejor actuación de un elenco en una serie de comedia
Ganador: The Studio
- The Bear
- Abbott Elementary
- Hacks
- Only Murders in the Building
Mejor actuación de un actor en una serie dramática
Ganador: Noah Wyle, The Pitt
- Billy Crudup, The Morning Show
- Sterling K. Brown, Paradise
- Walton Goggins, The White Lotus
- Gary Oldman, Slow Horses
Mejor actuación de una actriz en una serie de comedia
Ganadora: Catherine O’Hara, The Studio
- Jenna Ortega, Wednesday
- Kathryn Hahn, The Studio
- Jean Smart, Hacks
- Kristen Wiig, Palm Royale
Mejor actuación de una actriz en una película para televisión o serie limitada
Ganadora: Michelle Williams, Dying For Sex
- Sarah Snook, All Her Fault
- Claire Danes, The Beast in Me
- Erin Doherty, Adolescence
- Christine Tremarco, Adolescence
Mejor actuación de un actor en una serie de comedia
Ganador: Seth Rogen, The Studio
- Ted Danson, A Man on the Inside
- Ike Barinholtz, The Studio
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Martin Short, Only Murders in the Building
Mejor actuación de una actriz en una serie dramática
Ganadora: Keri Russell, The Diplomat
- Parker Posey, The White Lotus
- Britt Lower, Severance
- Rhea Seehorn, Pluribus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
Mejor actuación de un elenco de dobles de acción en una película
Ganadores: Mission: Impossible – The Final Reckoning
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
Mejor actuación de un elenco de dobles de acción en serie de televisión
Ganador: The Last of Us
- Squid Game
- Andor
- Landman
- Stranger Things