SAG Awards 2026: lista completa de ganadores de la 32ª edición

Noah Wyle hizo historia tras ganar los cinco premios principales por una actuación en televisión en una sola temporada

La gran protagonista de la noche fue la cinta Sinners | Reuters

La 32ª edición de los SAG Awards 2026 marcó un momento clave en la temporada de premios rumbo al Oscar, con una competencia intensa entre producciones como Sinners, Frankenstein y One Battle After Another. La ceremonia, celebrada este domingo, confirmó tendencias y dio sorpresas que podrían influir directamente en la carrera hacia la estatuilla dorada, consolidando a varias estrellas como favoritas en sus respectivas categorías.

La gran protagonista de la noche fue la cinta de terror vampírico ambientada en los años 30, Sinners, que se alzó como la máxima ganadora, llevándose el premio al mejor elenco cinematográfico y también el galardón a mejor actor. El triunfo de la película refuerza su posición como contendiente fuerte en la recta final de la temporada, especialmente tras imponerse en una categoría considerada termómetro del Oscar.

En televisión, producciones como The Pitt y The Studio dominaron en drama y comedia respectivamente, mientras que varias interpretaciones individuales fueron reconocidas por el gremio de actores.

Noah Wyle hizo historia, el actor se convirtió en el primer hombre en ganar los cinco premios principales por una actuación en televisión en una sola temporada, incluyendo el Critics Choice Award, el Emmy, el Golden Globe, el SAG Actor Award y el Television Critics Association Award. Con este logro impresionante, Wyle se perfila como uno de los favoritos rumbo a los Oscar, consolidando su estatus como uno de los talentos más destacados de la industria.

Catherine O’Hara, es homenajeada de manera póstuma

O’Hara fue homenajeada en los SAG Awards 2026, al ganar el premio a Mejor Actriz en una Serie de Comedia por su icónica actuación en The Studio. La actriz, quien falleció el 30 de enero a los 71 años, fue reconocida entre un grupo de talentosas nominadas como Kathryn Hahn, Jenna Ortega, Jean Smart y Kristen Wiig, pero fue O’Hara quien se llevó el galardón, consolidando así su legado en la televisión y la comedia.

Durante la ceremonia, Seth Rogen, su compañero de elenco en The Studio, subió al estrado para recibir el premio en nombre de O’Hara, haciendo un emotivo llamado a que su trabajo y talento sean llevados a nuevas generaciones, para que su legado continúe vivo. Cuando su nombre fue anunciado, las actrices nominadas con ella aplaudieron con emoción, reconociendo la ausencia de una de las figuras más emblemáticas de la comedia, mientras la memoria de Catherine O’Hara se celebraba en un merecido homenaje en los SAG Awards. A continuación, la lista completa de ganadores:

Mejor actuación de una actriz en un papel protagónico

Ganadora: Jessie Buckley, Hamnet

Kate Hudson, Song Sung Blue

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Chase Infiniti, One Battle After Another

Emma Stone, Bugonia

Mejor actuación de un actor en un papel protagónico

Ganador: Michael B. Jordan, Sinners

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Ethan Hawke, Blue Moon

Jesse Plemons, Bugonia

Mejor actuación de una actriz en un papel secundario

Ganadora: Amy Madigan, Weapons

Ariana Grande, Wicked: For Good

Odessa A’Zion, Marty Supreme

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, One Battle After Another

Mejor actuación de un actor en un papel secundario

Ganador: Sean Penn, One Battle After Another

Benicio Del Toro, One Battle After Another

Miles Caton, Sinners

Jacob Elordi, Frankenstein

Paul Mescal, Hamnet

Mejor actuación de un elenco en una serie dramática

Ganador: The Pitt

Severance

The Diplomat

Landman

The White Lotus

Mejor actuación de un actor en una película para televisión o serie limitada

Ganador: Owen Cooper, Adolescence

Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story

Jason Bateman, Black Rabbit

Stephen Graham, Adolescence

Matthew Rhys, The Beast in Me

Mejor actuación de un elenco en una serie de comedia

Ganador: The Studio

The Bear

Abbott Elementary

Hacks

Only Murders in the Building

Mejor actuación de un actor en una serie dramática

Ganador: Noah Wyle, The Pitt

Billy Crudup, The Morning Show

Sterling K. Brown, Paradise

Walton Goggins, The White Lotus

Gary Oldman, Slow Horses

Noah Wyle fue uno de los actores más premiados | REUTERS/Daniel Cole

Mejor actuación de una actriz en una serie de comedia

Ganadora: Catherine O’Hara, The Studio

Jenna Ortega, Wednesday

Kathryn Hahn, The Studio

Jean Smart, Hacks

Kristen Wiig, Palm Royale

Mejor actuación de una actriz en una película para televisión o serie limitada

Ganadora: Michelle Williams, Dying For Sex

Sarah Snook, All Her Fault

Claire Danes, The Beast in Me

Erin Doherty, Adolescence

Christine Tremarco, Adolescence

Mejor actuación de un actor en una serie de comedia

Ganador: Seth Rogen, The Studio

Ted Danson, A Man on the Inside

Ike Barinholtz, The Studio

Adam Brody, Nobody Wants This

Martin Short, Only Murders in the Building

Mejor actuación de una actriz en una serie dramática

Ganadora: Keri Russell, The Diplomat

Parker Posey, The White Lotus

Britt Lower, Severance

Rhea Seehorn, Pluribus

Aimee Lou Wood, The White Lotus

Mejor actuación de un elenco de dobles de acción en una película

Ganadores: Mission: Impossible – The Final Reckoning

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Mejor actuación de un elenco de dobles de acción en serie de televisión

Ganador: The Last of Us

Squid Game

Andor

Landman

Stranger Things

