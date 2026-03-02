Cristina Bucsa gana su primer título individual tras derrotar a Frech en el Mérida Open 2026

La española ganó el título de singles y luego se coronó en dobles junto a Jiang Xinyu en Mérida, firmando un domingo perfecto.

Cristina Bucsa se coronó en el Mérida Open WTA 500 tras vencer a Magdalena Frech por 6-1, 4-6 y 6-4, y levantó el primer título de su carrera en singles dentro del WTA Tour. La española cerró una semana grande en pista dura, condos títulos en suelo mexicano.

El arranque fue una declaración de control. Bucsa tomó ritmo desde el primer juego, sostuvo con calma y atacó los segundos servicios de la polaca para abrir el marcador con un 6-1 que reflejó lo que se vio en la cancha: puntos cortos cuando mandó con la primera bola y castigo inmediato cuando olió dudas al saque rival.

La historia cambió en el segundo set porque Frech no aceptó el guion. La polaca ajustó alturas, buscó más profundidad y eligió mejor cuándo acelerar. Ese tramo premió su reacción con el 6-4, y le dio vida a un partido que parecía encaminado desde muy temprano.

Bucsa mostró superiordad ante una Frech que dio pelea | Reuters

En la tercera manga, Bucsa volvió a imponer su lectura táctica. Sin necesidad de correr riesgos de más, fue paciente en los intercambios y esperó la oportunidad correcta para inclinar la balanza. El 6-4 final fue el sello a un duelo de vaivenes, donde la española resistió el empuje y sostuvo la ventaja cuando el margen se volvió mínimo.

Los números del partido ayudan a entender por qué Bucsa se quedó con el trofeo. Ganó el 53.4% de los puntos totales (62/116) y sostuvo el pulso en los momentos que definen finales. Además, las dos terminaron con 1 ace y 4 dobles faltas, así que la diferencia no se explicó por “regalos”, sino por ejecución en puntos clave.

En servicio, Bucsa metió 60% de primeros saques (24/40) y ganó 82.1% de los puntos jugados con primer servicio (23/28), un dato que marcó su tramo dominante. Del otro lado, Frech tuvo 63.3% de primeros (19/30) y ganó 55.6% con esa primera bola (15/27), suficiente para sostenerse, pero no para mandar. En segundos saques, el margen fue corto: Bucsa 31.8% (7/22) y Frech 36.4% (8/22), lo que convirtió cada devolución agresiva en una amenaza real.

Desde la devolución, Bucsa también encontró ventajas puntuales: ganó 43.2% de los puntos al resto ante primer saque (16/37), mientras Frech se quedó en 30.3% (10/33). En quiebres, el partido tuvo oportunidades para las dos, pero Bucsa hizo más daño: convirtió 5/9 (55.6%), y Frech 3/5 (60%), una eficiencia pareja que no borró el hecho principal: Bucsa generó más chances y empujó más juegos a zona de presión.

El título tiene un peso especial por el momento de carrera. Su mejor resultado individual a nivel WTA Tour fue finalista en Hong Kong 2025, y en Mérida por fin dio el paso completo para transformar una final en campeonato.

Cristina Bucsa y Jiang Xinyu se coronan en dobles

Cristina Bucsa y Jiang Xinyu se proclamaron campeonas de dobles tras imponerse 6-4, 6-1 en la final, confirmando una semana impecable en el Mérida Open. La dupla hispano-china marcó diferencia con el servicio y en los puntos clave, al registrar un ace y solo una doble falta, además de ganar el 62.5% de los puntos totales (23/40), cifra que reflejó su dominio en los intercambios decisivos.

Bucsa y Jiang también destacaron en la devolución al convertir 2 de 6 oportunidades de quiebre (33.3%) y ganar el 42.9% de los puntos al resto con primer servicio rival. Su solidez en los momentos de presión y mejor gestión de los juegos cerrados les permitió inclinar el partido a su favor y sellar el título, redondeando un domingo perfecto para Bucsa tras su consagración en singles.

