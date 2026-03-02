¡Adiós! Rayados anuncia la destitución de Domenec Torrent

Luego de un cúmulo de resultados negativos en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Los Rayados de Monterrey anunciaron la destitución del director técnico español Domenec Torrent, luego de la derrota sufrida a manos de Cruz Azul en el Gigante de Acero, en duelo correspondiente a la jornada 8 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, por lo que ya no estará presente para el compromiso a media semana ante Querétaro.

La directiva de La Pandilla dio a conocer la decisión a través de un comunicado oficial en la página oficial del equipo regiomontano, donde le dieron las gracias por la labor hecha con el club durante las primeras ocho fechas del torneo y haber llegado hasta las semifinales del Apertura 2025.

Tras una temporada completa y la mitad de la fase regular de su segunda campaña, Torrent registró 38 partidos dirigidos, donde sumó 16 victorias, nueve empates y 13 derrotas. Además, sus dirigidos marcaron en 61 ocasiones y recibieron 53 goles bajo su gestión. Unos números que no han sido del agrado de los aficionados.

Los Rayados también le desearon éxito al técnico español en sus proyectos futuros. El estratega ibérico ha pasado por clubes como el Atlético de San Luis, Galatasaray de Turquía, Flamengo de Brasil y el New York City FC de la MLS, donde tuvo una destacada actuación en su primera campaña como entrenador principal. Como auxiliar, a lado de Pep Guardiola, pasó por las filas del Barcelona, Bayern Munich y Manchester City.

Domenec Torrente llegó a Monterrey en el Apertura 2025 y salió en el Clausura 2026

La decisión de la directiva llegó tras el tropiezo con La Máquina en su cuarto partido como local en el Gigante de Acero, donde registra dos derrotas, un empate y una sola victoria. Lo que generó el descontento de la afición, que comenzó a cantar en el estadio “Torrent ya se va” durante algunos minutos.

A lo largo de la semana un grupo de animación del club también se presentó en el barrial para colgar pancartas y demostrar su descontento con la labor del equipo en el Clausura 2026 de la Liga MX. El conjunto albiazul se encuentra en la novena posición de la tabla general con 10 unidades; producto de un empate, tres victorias y cuatro derrotas, colocándose en puestos de eliminación de cara a la Liguilla.

Domenec Torrent es el tercer torneo en ser destituido en el Clausura 2026 | Imago7

Curiosamente, al ser eliminado del Apertura 2025 de la Liga MX a manos del Toluca, se reportó que el director técnico iba a abandonar el proyecto de La Pandilla por una supuesta mala relación con los jugadores. Algo de lo que no quiso profundizar el presidente deportivo de Rayados, José Antonio ‘Tato’ Noriega, y solo se enfocó en hablar de los planes para este 2026.

La salida de Domenec Torrent llega en un momento clave para los Rayados de Monterrey, ya que tienen un partido a media semana ante Querétaro y días más tarde volverán a enfrentar a Cruz Azul en los octavos de final de la Concachampions, certamen que no ganan desde el 2021, cuando vencieron al América en la final.

