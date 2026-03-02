¡Concierto de ‘Antología’! Shakira rompe récord y hace historia con presentación en el Zócalo

Alrededor de 400 mil personas se hicieron presentes en la Plaza de la Constitución para disfrutar de los éxitos de la artista y cantante colombiana

La colombiana se mostró agradecida por el cariño del público | Reuters

Shakira se presentó en la capital del país, y los asistentes presentes en el Zócalo respondieron como una marea humana que convirtió la noche en un momento que quedará en la memoria colectiva. La colombiana no solo ofreció un concierto gratuito, sino un reencuentro con un país que la ha acompañado durante décadas, desde sus primeras canciones hasta su etapa más reciente. Frente a 400 mil personas, la Plaza de la Constitución se transformó en un coro gigante que confirmó que su historia con México no es pasajera, es un vínculo que crece con cada regreso.

Desde antes de las 20:30 horas, la multitud ya ocupaba cada espacio disponible. Cuando la colombiana apareció en el escenario con “Las de la intuición” y “Estoy aquí”, el Centro Histórico estalló en un coro colectivo que marcó el inicio de una noche histórica.

La artista saludó con un “¿Cómo está mi gente de México?” y agradeció el respaldo que ha recibido durante su carrera. Con guitarra en mano interpretó “Inevitable”, seguida por “Te felicito” y “TQG”, conectando distintas etapas de su trayectoria. Más tarde, el momento tomó un tono íntimo con “Acróstico”, acompañada por imágenes de lobos en las pantallas, mientras el público respondía con lágrimas y celulares encendidos.

Shakira encendió los ánimos de los presentes | Reuters

La energía volvió a subir con “Copa vacía”, “La bicicleta”, “La tortura” y “Hips Don’t Lie”, tema con el que sus movimientos encendieron la plancha. “Chantaje” transformó el Zócalo en pista de baile, mientras que “Soltera” fue dedicada al amor propio. La noche avanzó entre clásicos como “Si te vas”, “Pies descalzos” y “¿Dónde estás corazón?”, esta última esperada por sus fans en sus múltiples conciertos en el Estadio GNP, pero que solo hizo acto de presencia esta noche.

Uno de los puntos más emotivos llegó con “Antología”, dedicada a México. “Ustedes han sido mi familia”, dijo antes de que el público tomara la canción como propia. Más adelante, tras la interpretación de “Día de enero”, la aparición de Béele como invitado sorpresa para cantar “Algo Tú” añadió un giro inesperado al espectáculo.

El cierre fue una explosión de memoria colectiva. “Suerte” se cantó a una sola voz, mientras que “Waka, Waka” llevó al Zócalo de regreso a 2010 con una coreografía masiva. Cuando el grito de “¡otra, otra, otra!” retumbó en la plaza, Shakira regresó para el último tramo del concierto.

Con un “¡AAAAAUUUU!” apareció enfundada en un bodysuit verde para interpretar “La Loba”. “¿Dónde están mis lobitas esta noche?”, preguntó, y miles de gargantas respondieron con un aullido que resonó entre la Catedral y Palacio Nacional.

400 mil personas disfrutamos del gran espectáculo de @shakira, desde la Plaza de la Constitución hasta el Monumento a la Revolución. #ShakiraEnElZócalo pic.twitter.com/mgDeo1YQoK — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 2, 2026

Cabe resaltar que Shakira, como se esperaba, dejó huella en la plancha de la capital del país, tras conglomerar a 400 mil almas, imponiendo récord de asistencia y superando lo hecho por Los Fabulosos Cadillacs, quien en su momento reunieron a 300 mil fanáticos.

Así terminó una noche en la que Shakira no solo cerró una gira, sino que marcó un nuevo capítulo en la historia de los conciertos masivos en México.

TE PUEDE INTERESAR: